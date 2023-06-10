Чому жінкам не можна бути на хрещенні своїх дітей. Правда від священника

Хрещення дитини - прекрасне таїнство, яке об'єднує рідних і близьких під куполом церкви. Але в деяких випадках жінкам, дитину якої хрестять, не рекомендується бути присутньою в храмі.

Звідки взявся такий забобон і в чому його істинне значення - в матеріалі Styler далі.

Чому саме матері дитини не можна на хрещення?

В наш час така заборона зустрічається все рідше, але все ще має місце. При цьому часто навіть не священнослужителі, а народні традиції забороняють мамам бути разом з дітьми під час таїнства хрещення.

Як розповів священник одного з київських храмів, такий забобон має давню історію. Річ у тім, що після пологів у жінок тривалий час є виділення, які називаються лохії, і схожі на менструальні.

Нині засоби гігієни дозволяють жінкам легко справлятися з цим, а от ще років сто тому, жінка могла "осквернити храм". При чому буквально. Звідси і пішов такий забобон.

В наш час вірити і прислухатися до нього не варто. Якщо ви вирішили провести таїнство хрещення для малюка, то мама цілком може бути разом із ним і розділяти це свято з родичами і друзями.

Інші вірування про жінок і церкву

Те ж саме стосується і умовної заборони на відвідування храмів жінок під час менструації. Зараз засоби гігієни допоможуть захистити не тільки жіночий одяг, але й підлогу храму.

Можемо припустити, що традиція покривати голову також пов'язана з довгим волоссям жінки, яке часом вилазить і залишається долі.

Як би там не було, варто пам'ятати, що у більшості забобонів є реальне підгрунтя. Тож перед тим як сліпо вірити в них, варто подумати, чи є тут якась логіка.