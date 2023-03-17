Церковний календар на квітень 2023: головні дати найособливішого місяця

Головними святами квітня 2023 стануть такі:

Благовіщення Пресвятої Богородиці

У християнстві блага вістка від архангела Гавриїла до Діви Марії про те, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Ісуса Христа, Сина Божого, Месію.

Входить до ряду дванадесятих свят, третє за значенням свято після Великодня і Різдва Христового, щороку святкується 7 квітня.

Вербна неділя

Це шоста неділя Великого Посту, яка припадає за 7 днів до Великодня, тож дата щороку змінюється. Великий Тиждень, який ще називається Страсним, розпочинається Вербною неділею.

Багатьма мовами світу вона називається Пальмовою неділею - з огляду на гілки пальм, що їх стелили на дорогу під час в'їзду Господа Ісуса в Єрусалим. Цьогоріч відзначається 9 квітня.

Великдень - Воскресіння Христове

Найдавніше християнське свято, головне свято богослужебного року, встановлене на честь Воскресіння Ісуса Христа.

Щороку дата Великодня змінюється, 2023-го це буде 16 квітня.

Радониця (Проводи)

Головний поминальний день року. За традицією свято відзначається першого вівторка після Великоднього тижня.

У щорічному календарі поминальний день немає чітко фіксованої дати - Радониця у 2023 році випадає на 25 квітня.

Усі важливі свята квітня 2023