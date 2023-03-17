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Церковный календарь на апрель 2023: главные даты самого особенного месяца

Церковный календарь на апрель 2023 (коллаж Syler)
Автор: Светлана Мащенко

Апрель 2023 - особенный месяц, ведь мы будем праздновать главный церковный праздник верующих - Воскресение Христово, или Пасху. Кроме этого украинцы отметят ряд очень важных праздников, благодаря которым апрель можно назвать самым главным месяцем церковного календаря.

Узнайте подробности в материале Styler ниже.

Главными праздниками апреля 2023 года станут такие:

  • Благовещение Пресвятой Богородицы

В христианстве благая весть от архангела Гавриила к Деве Марии о том, что она непорочно зачнет от Святого Духа и родит Иисуса Христа, Сына Божия, Мессию.

Входит в ряд двунадесятых праздников, третий по значению праздник после Пасхи и Рождества Христова, ежегодно празднуется 7 апреля.

  • Вербное воскресенье

Это шестое воскресенье Великого Поста, которое приходится за 7 дней до Пасхи, и дата ежегодно меняется. Великая Неделя, которая еще называется Страстной, начинается Вербным воскресеньем.

На многих языках мира она называется Пальмовым воскресеньем - учитывая ветви пальм, которые стелили на дорогу во время въезда Господа Иисуса в Иерусалим. В этом году отмечается 9 апреля.

  • Пасха - Воскресение Христово

Древнейший христианский праздник, главный праздник богослужебного года, установлен в честь Воскресения Иисуса Христа.

Каждый год дата Пасхи меняется, в 2023-м это будет 16 апреля.

  • Радоница (Проводы)

Главный поминальный день года. По традиции праздник отмечается в первый вторник после Пасхальной недели.

В ежегодном календаре поминальный день не имеет четко фиксированной даты - Радоница в 2023 году выпадает на 25 апреля.

Все важные праздники апреля 2023

  • 2 апреля - Неделя 5-й Великого поста;
  • 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы;
  • 8 апреля - Лазарева суббота;
  • 9 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
  • 10 апреля - Великий Понедельник;
  • 11 апреля - Великий Вторник;
  • 12 апреля - Великая Среда;
  • 13 апреля - Великий Четверг. Тайная вечеря;
  • 14 апреля - Великая Пятница. Распятие Христа;
  • 15 апреля - Великая Суббота. Последний день Великого поста;
  • 16 апреля - Пасха, Светлое Христово Воскресение;
  • 17 апреля - Первый день после Пасхальной недели;
  • 23 апреля - Последний день после Пасхальной недели;
  • 25 апреля - Радоница, или Проводы - самый главный поминальный день года;
  • 30 апреля - Неделя 3-я после Пасхи.

Ранее мы писали также, какие государственные праздники нас ждут в апреле 2023 года, и сколько выходных будет.

Также узнайте, когда отпразднуем Пасху по разным календарям и будут ли длинные выходные.

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