Церковні та державні свята в лютому 2023: що будемо відзначати

Останній місяць зими принесе українцям деякі церковні, державні та міжнародні свята, хоч це й найкоротший місяць. Певні дні будуть дуже важливими для визначення погоди весною та навіть влітку.
Які свята будуть в лютому 2023 і чи матимуть українці додаткові вихідні - читайте нижче в матеріалі Styler.
Оскільки цього року лютий не високосний, значить має 28 днів. У лютому українці працюватимуть 20 робочих днів, а 8 - відпочиватимуть. Це офіційні вихідні.
Щодо додаткових вихідних на честь свята, то таких не буде допоки в Україні діє закон "Про організацію трудових відносин під час воєнного стану". Наразі його продовжено до 19 лютого 2023, але, ймовірно, що це зроблять ще раз.
Навіть попри те, що лютий короткий місяць, він досить насичений на різноманітні свята.
У лютому 2023 буде декілька постів за церковним календарем: одноденних і багатоденних.
Одноденні припадають на такі дати:
Багатоденний піст буде лише один. Це Великий пасхальний піст, який бере свій початок 27 лютого і триватиме аж до Великодня 15 квітня. Загалом це 40 днів.
Проте будуть в лютому й ті дні, коли в їжі можна буде не обмежуватися. Мова про Масляну, коли заведено пекти млинці (20-26 лютого), та суцільну седмицю (6-12 лютого).
Раніше ми розповідали, які дати будуть хорошими в лютому, а в які - краще навіть з дому не виходити.
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