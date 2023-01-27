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Церковные и государственные праздники в феврале 2023 года: что будем отмечать

Какие праздники в феврале 2023 (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Последний месяц зимы принесет украинцам некоторые церковные, государственные и международные праздники, хотя это и самый короткий месяц. Есть дни, которые будут очень важны для определения погоды весной и даже летом.

Какие праздники будут в феврале 2023 и будут ли украинцы иметь дополнительные выходные - читайте ниже в материале Styler.

Сколько рабочих дней и выходных

Поскольку в этом году февраль не високосный, значит, 28 дней. В феврале украинцы будут работать 20 рабочих дней, а 8 - отдыхать. Это официальные выходные.

Что касается дополнительных выходных в честь праздника, то таких не будет, пока в Украине действует закон "Об организации трудовых отношений во время военного положения". Сейчас он продлен до 19 февраля 2023 года, но, вероятно, это сделают еще раз.

Государственные и церковные праздники в феврале

Даже несмотря на то, что февраль короткий месяц, он достаточно насыщен на всевозможные праздники.

  • 1 февраля - День безопасного интернета
  • 2 февраля - День сурка
  • 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
  • 6 февраля - Международный день бармена
  • 9 февраля - Международный день стоматолога
  • 10 февраля - Международный день борьбы с эпилепсией
  • 11 февраля - Всемирный день больного
  • 13 февраля - Всемирный день радио
  • 14 февраля - День святого Валентина; День компьютерщика
  • 15 февраля - Сретение Господне; Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых действий на территории других государств
  • 16 февраля - День единства
  • 17 февраля - День спонтанного проявления доброты
  • 18 февраля - Вселенская родительская мясопустная суббота
  • 20 февраля - День Героев Небесной Сотни, начало Масленицы, Всемирный день социальной справедливости
  • 21 февраля - Международный день родного языка
  • 22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений
  • 25 февраля - День инженерно-авиационной службы ВСУ
  • 26 февраля - День сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя, последний день Масленицы
  • 27 февраля - начало Великого поста.

Будут ли в феврале посты

В феврале 2023 года будет несколько постов по церковному календарю: однодневных и многодневных.

Однодневные приходятся на следующие даты:

  • 1 февраля
  • 3 февраля
  • 17 февраля

Многодневный пост будет только один. Это Великий пасхальный пост, который берет свое начало 27 февраля и продлится до Пасхи 15 апреля. В общей сложности это 40 дней.

Однако будут в феврале и те дни, когда в еде можно будет не ограничиваться. Речь о Масленице, когда заведено печь блины (20-26 февраля), и сплошную седмицу (6-12 февраля).

Раньше мы рассказывали, какие даты будут хорошими в феврале, а в какие - лучше даже из дома не выходить.

Смотрите также, будет ли в феврале погода аномально теплой.

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