Церковные и государственные праздники в феврале 2023 года: что будем отмечать

Последний месяц зимы принесет украинцам некоторые церковные, государственные и международные праздники, хотя это и самый короткий месяц. Есть дни, которые будут очень важны для определения погоды весной и даже летом.
Какие праздники будут в феврале 2023 и будут ли украинцы иметь дополнительные выходные - читайте ниже в материале Styler.
Поскольку в этом году февраль не високосный, значит, 28 дней. В феврале украинцы будут работать 20 рабочих дней, а 8 - отдыхать. Это официальные выходные.
Что касается дополнительных выходных в честь праздника, то таких не будет, пока в Украине действует закон "Об организации трудовых отношений во время военного положения". Сейчас он продлен до 19 февраля 2023 года, но, вероятно, это сделают еще раз.
Даже несмотря на то, что февраль короткий месяц, он достаточно насыщен на всевозможные праздники.
В феврале 2023 года будет несколько постов по церковному календарю: однодневных и многодневных.
Однодневные приходятся на следующие даты:
Многодневный пост будет только один. Это Великий пасхальный пост, который берет свое начало 27 февраля и продлится до Пасхи 15 апреля. В общей сложности это 40 дней.
Однако будут в феврале и те дни, когда в еде можно будет не ограничиваться. Речь о Масленице, когда заведено печь блины (20-26 февраля), и сплошную седмицу (6-12 февраля).
Раньше мы рассказывали, какие даты будут хорошими в феврале, а в какие - лучше даже из дома не выходить.
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