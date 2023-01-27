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Церковні та державні свята в лютому 2023: що будемо відзначати

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Україна, П'ятниця 27 січня 2023 14:12
Церковні та державні свята в лютому 2023: що будемо відзначати Які свята в лютому 2023 (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Останній місяць зими принесе українцям деякі церковні, державні та міжнародні свята, хоч це й найкоротший місяць. Певні дні будуть дуже важливими для визначення погоди весною та навіть влітку.

Які свята будуть в лютому 2023 і чи матимуть українці додаткові вихідні - читайте нижче в матеріалі Styler.

Скільки робочих днів і вихідних

Оскільки цього року лютий не високосний, значить має 28 днів. У лютому українці працюватимуть 20 робочих днів, а 8 - відпочиватимуть. Це офіційні вихідні.

Щодо додаткових вихідних на честь свята, то таких не буде допоки в Україні діє закон "Про організацію трудових відносин під час воєнного стану". Наразі його продовжено до 19 лютого 2023, але, ймовірно, що це зроблять ще раз.

Державні та церковні свята в лютому

Навіть попри те, що лютий короткий місяць, він досить насичений на різноманітні свята.

  • 1 лютого - День безпечного інтернету
  • 2 лютого - День бабака
  • 4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку
  • 6 лютого - Міжнародний день бармена
  • 9 лютого - Міжнародний день стоматолога
  • 10 лютого - Міжнародний день боротьби з епілепсією
  • 11 лютого - Всесвітній день хворого
  • 13 лютого - Всесвітній день радіо
  • 14 лютого - День святого Валентина; День комп'ютерника
  • 15 лютого - Стрітення Господнє; Міжнародний день онкохворої дитини; День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
  • 16 лютого - День єдності
  • 17 лютого - День спонтанного прояву доброти
  • 18 лютого - Вселенська батьківська м'ясопусна субота
  • 20 лютого - День Героїв Небесної Сотні, початок Масляної, Всесвітній день соціальної справедливості
  • 21 лютого - Міжнародний день рідної мови
  • 22 лютого - Міжнародний день підтримки жертв злочинів
  • 25 лютого - День інженерно-авіаційної служби ЗСУ
  • 26 лютого - День опору окупації АР Крим та Севастополя, останній день Масляної
  • 27 лютого - початок Великого посту.

Чи будуть у лютому пости

У лютому 2023 буде декілька постів за церковним календарем: одноденних і багатоденних.

Одноденні припадають на такі дати:

  • 1 лютого
  • 3 лютого
  • 17 лютого

Багатоденний піст буде лише один. Це Великий пасхальний піст, який бере свій початок 27 лютого і триватиме аж до Великодня 15 квітня. Загалом це 40 днів.

Проте будуть в лютому й ті дні, коли в їжі можна буде не обмежуватися. Мова про Масляну, коли заведено пекти млинці (20-26 лютого), та суцільну седмицю (6-12 лютого).

Раніше ми розповідали, які дати будуть хорошими в лютому, а в які - краще навіть з дому не виходити.

Дивіться також, чи буде в лютому погода аномально теплою.

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