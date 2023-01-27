Церковні та державні свята в лютому 2023: що будемо відзначати
Останній місяць зими принесе українцям деякі церковні, державні та міжнародні свята, хоч це й найкоротший місяць. Певні дні будуть дуже важливими для визначення погоди весною та навіть влітку.
Які свята будуть в лютому 2023 і чи матимуть українці додаткові вихідні - читайте нижче в матеріалі Styler.
Скільки робочих днів і вихідних
Оскільки цього року лютий не високосний, значить має 28 днів. У лютому українці працюватимуть 20 робочих днів, а 8 - відпочиватимуть. Це офіційні вихідні.
Щодо додаткових вихідних на честь свята, то таких не буде допоки в Україні діє закон "Про організацію трудових відносин під час воєнного стану". Наразі його продовжено до 19 лютого 2023, але, ймовірно, що це зроблять ще раз.
Державні та церковні свята в лютому
Навіть попри те, що лютий короткий місяць, він досить насичений на різноманітні свята.
- 1 лютого - День безпечного інтернету
- 2 лютого - День бабака
- 4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку
- 6 лютого - Міжнародний день бармена
- 9 лютого - Міжнародний день стоматолога
- 10 лютого - Міжнародний день боротьби з епілепсією
- 11 лютого - Всесвітній день хворого
- 13 лютого - Всесвітній день радіо
- 14 лютого - День святого Валентина; День комп'ютерника
- 15 лютого - Стрітення Господнє; Міжнародний день онкохворої дитини; День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
- 16 лютого - День єдності
- 17 лютого - День спонтанного прояву доброти
- 18 лютого - Вселенська батьківська м'ясопусна субота
- 20 лютого - День Героїв Небесної Сотні, початок Масляної, Всесвітній день соціальної справедливості
- 21 лютого - Міжнародний день рідної мови
- 22 лютого - Міжнародний день підтримки жертв злочинів
- 25 лютого - День інженерно-авіаційної служби ЗСУ
- 26 лютого - День опору окупації АР Крим та Севастополя, останній день Масляної
- 27 лютого - початок Великого посту.
Чи будуть у лютому пости
У лютому 2023 буде декілька постів за церковним календарем: одноденних і багатоденних.
Одноденні припадають на такі дати:
- 1 лютого
- 3 лютого
- 17 лютого
Багатоденний піст буде лише один. Це Великий пасхальний піст, який бере свій початок 27 лютого і триватиме аж до Великодня 15 квітня. Загалом це 40 днів.
Проте будуть в лютому й ті дні, коли в їжі можна буде не обмежуватися. Мова про Масляну, коли заведено пекти млинці (20-26 лютого), та суцільну седмицю (6-12 лютого).
Раніше ми розповідали, які дати будуть хорошими в лютому, а в які - краще навіть з дому не виходити.
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