Церковні та державні свята в лютому 2023: що будемо відзначати

Останній місяць зими принесе українцям деякі церковні, державні та міжнародні свята, хоч це й найкоротший місяць. Певні дні будуть дуже важливими для визначення погоди весною та навіть влітку.

Які свята будуть в лютому 2023 і чи матимуть українці додаткові вихідні - читайте нижче в матеріалі Styler.

Скільки робочих днів і вихідних

Оскільки цього року лютий не високосний, значить має 28 днів. У лютому українці працюватимуть 20 робочих днів, а 8 - відпочиватимуть. Це офіційні вихідні.

Щодо додаткових вихідних на честь свята, то таких не буде допоки в Україні діє закон "Про організацію трудових відносин під час воєнного стану". Наразі його продовжено до 19 лютого 2023, але, ймовірно, що це зроблять ще раз.

Державні та церковні свята в лютому

Навіть попри те, що лютий короткий місяць, він досить насичений на різноманітні свята.

1 лютого - День безпечного інтернету

2 лютого - День бабака

4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку

6 лютого - Міжнародний день бармена

9 лютого - Міжнародний день стоматолога

10 лютого - Міжнародний день боротьби з епілепсією

11 лютого - Всесвітній день хворого

13 лютого - Всесвітній день радіо

14 лютого - День святого Валентина; День комп'ютерника

День комп'ютерника 15 лютого - Стрітення Господнє; Міжнародний день онкохворої дитини; День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Міжнародний день онкохворої дитини; День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 16 лютого - День єдності

17 лютого - День спонтанного прояву доброти

18 лютого - Вселенська батьківська м'ясопусна субота

20 лютого - День Героїв Небесної Сотні, початок Масляної, Всесвітній день соціальної справедливості

Всесвітній день соціальної справедливості 21 лютого - Міжнародний день рідної мови

22 лютого - Міжнародний день підтримки жертв злочинів

25 лютого - День інженерно-авіаційної служби ЗСУ

26 лютого - День опору окупації АР Крим та Севастополя, останній день Масляної

останній день Масляної 27 лютого - початок Великого посту.

Чи будуть у лютому пости

У лютому 2023 буде декілька постів за церковним календарем: одноденних і багатоденних.

Одноденні припадають на такі дати:

1 лютого

3 лютого

17 лютого

Багатоденний піст буде лише один. Це Великий пасхальний піст, який бере свій початок 27 лютого і триватиме аж до Великодня 15 квітня. Загалом це 40 днів.

Проте будуть в лютому й ті дні, коли в їжі можна буде не обмежуватися. Мова про Масляну, коли заведено пекти млинці (20-26 лютого), та суцільну седмицю (6-12 лютого).