Церковные и государственные праздники в феврале 2023 года: что будем отмечать

Последний месяц зимы принесет украинцам некоторые церковные, государственные и международные праздники, хотя это и самый короткий месяц. Есть дни, которые будут очень важны для определения погоды весной и даже летом.

Какие праздники будут в феврале 2023 и будут ли украинцы иметь дополнительные выходные - читайте ниже в материале Styler.

Сколько рабочих дней и выходных

Поскольку в этом году февраль не високосный, значит, 28 дней. В феврале украинцы будут работать 20 рабочих дней, а 8 - отдыхать. Это официальные выходные.

Что касается дополнительных выходных в честь праздника, то таких не будет, пока в Украине действует закон "Об организации трудовых отношений во время военного положения". Сейчас он продлен до 19 февраля 2023 года, но, вероятно, это сделают еще раз.

Государственные и церковные праздники в феврале

Даже несмотря на то, что февраль короткий месяц, он достаточно насыщен на всевозможные праздники.

1 февраля - День безопасного интернета

2 февраля - День сурка

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

6 февраля - Международный день бармена

9 февраля - Международный день стоматолога

10 февраля - Международный день борьбы с эпилепсией

11 февраля - Всемирный день больного

13 февраля - Всемирный день радио

14 февраля - День святого Валентина; День компьютерщика

День компьютерщика 15 февраля - Сретение Господне; Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых действий на территории других государств

Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых действий на территории других государств 16 февраля - День единства

17 февраля - День спонтанного проявления доброты

18 февраля - Вселенская родительская мясопустная суббота

20 февраля - День Героев Небесной Сотни, начало Масленицы, Всемирный день социальной справедливости

Всемирный день социальной справедливости 21 февраля - Международный день родного языка

22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений

25 февраля - День инженерно-авиационной службы ВСУ

26 февраля - День сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя, последний день Масленицы

последний день Масленицы 27 февраля - начало Великого поста.

Будут ли в феврале посты

В феврале 2023 года будет несколько постов по церковному календарю: однодневных и многодневных.

Однодневные приходятся на следующие даты:

1 февраля

3 февраля

17 февраля

Многодневный пост будет только один. Это Великий пасхальный пост, который берет свое начало 27 февраля и продлится до Пасхи 15 апреля. В общей сложности это 40 дней.

Однако будут в феврале и те дни, когда в еде можно будет не ограничиваться. Речь о Масленице, когда заведено печь блины (20-26 февраля), и сплошную седмицу (6-12 февраля).