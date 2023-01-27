Церковные и государственные праздники в феврале 2023 года: что будем отмечать
Последний месяц зимы принесет украинцам некоторые церковные, государственные и международные праздники, хотя это и самый короткий месяц. Есть дни, которые будут очень важны для определения погоды весной и даже летом.
Какие праздники будут в феврале 2023 и будут ли украинцы иметь дополнительные выходные - читайте ниже в материале Styler.
Сколько рабочих дней и выходных
Поскольку в этом году февраль не високосный, значит, 28 дней. В феврале украинцы будут работать 20 рабочих дней, а 8 - отдыхать. Это официальные выходные.
Что касается дополнительных выходных в честь праздника, то таких не будет, пока в Украине действует закон "Об организации трудовых отношений во время военного положения". Сейчас он продлен до 19 февраля 2023 года, но, вероятно, это сделают еще раз.
Государственные и церковные праздники в феврале
Даже несмотря на то, что февраль короткий месяц, он достаточно насыщен на всевозможные праздники.
- 1 февраля - День безопасного интернета
- 2 февраля - День сурка
- 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
- 6 февраля - Международный день бармена
- 9 февраля - Международный день стоматолога
- 10 февраля - Международный день борьбы с эпилепсией
- 11 февраля - Всемирный день больного
- 13 февраля - Всемирный день радио
- 14 февраля - День святого Валентина; День компьютерщика
- 15 февраля - Сретение Господне; Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых действий на территории других государств
- 16 февраля - День единства
- 17 февраля - День спонтанного проявления доброты
- 18 февраля - Вселенская родительская мясопустная суббота
- 20 февраля - День Героев Небесной Сотни, начало Масленицы, Всемирный день социальной справедливости
- 21 февраля - Международный день родного языка
- 22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений
- 25 февраля - День инженерно-авиационной службы ВСУ
- 26 февраля - День сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя, последний день Масленицы
- 27 февраля - начало Великого поста.
Будут ли в феврале посты
В феврале 2023 года будет несколько постов по церковному календарю: однодневных и многодневных.
Однодневные приходятся на следующие даты:
- 1 февраля
- 3 февраля
- 17 февраля
Многодневный пост будет только один. Это Великий пасхальный пост, который берет свое начало 27 февраля и продлится до Пасхи 15 апреля. В общей сложности это 40 дней.
Однако будут в феврале и те дни, когда в еде можно будет не ограничиваться. Речь о Масленице, когда заведено печь блины (20-26 февраля), и сплошную седмицу (6-12 февраля).
Раньше мы рассказывали, какие даты будут хорошими в феврале, а в какие - лучше даже из дома не выходить.
Смотрите также, будет ли в феврале погода аномально теплой.