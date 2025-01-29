Церковні свята в лютому за старим календарем: повний список

Зараз свята, а також вшанування релігійних постатей відзначаються за новоюліанським церковним календарем. Однак деякі православні дотримуються старого календаря, тож відзначають важливі дати за старим стилем.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які свята відзначаються в лютому 2025 року за старим календарем.
1 лютого (субота) - преподобного Макарія Єгипетського.
2 лютого (неділя) - преподобного Євфимія Великого.
3 лютого (понеділок) - преподобного Максима Сповідника.
4 лютого (вівторок) - апостола Тимофія, а також преподобномученика Анастасія і преподобного Макарія.
5 лютого (середа) - священномучеників Климента і Агафангела.
6 лютого (четвер) - преподобної Ксенії Римлянки.
7 лютого (п'ятниця) - святого Григорія Богослова.
8 лютого (субота) - преподобного Ксенофонта, дружини його Марії та їхніх синів.
9 лютого (неділя) - перенесення мощів святого Іоанна Златоустого.
10 лютого (понеділок) - преподобного Євфрема Сирійця.
11 лютого (вівторок) - перенесення мощів священномученика Ігнатія Богоносця.
12 лютого (середа) - трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого.
13 лютого (четвер) - святих безсрібників мучеників Кира та Іоанна і з ними мучениці Афанасії і дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.
14 лютого (п'ятниця) - мученика Трифона, преподобного Петра і Вендиміана. До того ж на 14 лютого за старим стилем припадає Передсвято Стрітення.
15 лютого (субота) - Стрітення Господнє. Цього дня згадують важливу подію з життя Спасителя - принесення маленького Ісуса Христа Марією та Йосипом до Єрусалимського храму.
16 лютого (неділя) - праведного Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці.
17 лютого (понеділок) - святого преподобного Ісидора Пилусіотського.
18 лютого (вівторок) - святої мучениці Агафії.
19 лютого (середа) - святого преподобного Вукола; святого священномученика Сілвана.
20 лютого (четвер) - святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського.
21 лютого (п'ятниця) - великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарії, святого Сави.
22 лютого (субота) - мученика Никифора, преподобного Панкратія Києво-Печерського. Також в суботу 22 лютого - Віддання Стрітення.
23 лютого (неділя) - священномученика Харлампія і тих, хто з ним. Крім цього, 23 лютого за старим календарем - М'ясопусна неділя, останній день перед Великим постом, коли можна їсти м'ясо.
24 лютого (понеділок) - святого священномученика Власія, єпископа Севастійського.
25 лютого (вівторок) - святителів Мелетія і Антонія.
26 лютого (середа) - святого преподобного Мартиніана.
27 лютого (четвер) - святого преподобного рівноапостольного Кирила; святого преподобного Авксентія.
28 лютого (п'ятниця) - святого апостола Онисима, преподобних Пафнутія, Євсевія та Євфросинії.
До речі, нещодавно ми писали про те, які свята відзначаються в лютому за новим календарем.
А також писали про те, коли буде Стрітення Господнє у 2025 році.
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