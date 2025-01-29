Церковні свята в лютому за старим календарем: повний список

1 лютого (субота) - преподобного Макарія Єгипетського.

2 лютого (неділя) - преподобного Євфимія Великого.

3 лютого (понеділок) - преподобного Максима Сповідника.

4 лютого (вівторок) - апостола Тимофія, а також преподобномученика Анастасія і преподобного Макарія.

5 лютого (середа) - священномучеників Климента і Агафангела.

6 лютого (четвер) - преподобної Ксенії Римлянки.

7 лютого (п'ятниця) - святого Григорія Богослова.

8 лютого (субота) - преподобного Ксенофонта, дружини його Марії та їхніх синів.

9 лютого (неділя) - перенесення мощів святого Іоанна Златоустого.

10 лютого (понеділок) - преподобного Євфрема Сирійця.

11 лютого (вівторок) - перенесення мощів священномученика Ігнатія Богоносця.

12 лютого (середа) - трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого.

13 лютого (четвер) - святих безсрібників мучеників Кира та Іоанна і з ними мучениці Афанасії і дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.

14 лютого (п'ятниця) - мученика Трифона, преподобного Петра і Вендиміана. До того ж на 14 лютого за старим стилем припадає Передсвято Стрітення.

15 лютого (субота) - Стрітення Господнє. Цього дня згадують важливу подію з життя Спасителя - принесення маленького Ісуса Христа Марією та Йосипом до Єрусалимського храму.

16 лютого (неділя) - праведного Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці.

17 лютого (понеділок) - святого преподобного Ісидора Пилусіотського.

18 лютого (вівторок) - святої мучениці Агафії.

19 лютого (середа) - святого преподобного Вукола; святого священномученика Сілвана.

20 лютого (четвер) - святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського.

21 лютого (п'ятниця) - великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарії, святого Сави.

22 лютого (субота) - мученика Никифора, преподобного Панкратія Києво-Печерського. Також в суботу 22 лютого - Віддання Стрітення.

23 лютого (неділя) - священномученика Харлампія і тих, хто з ним. Крім цього, 23 лютого за старим календарем - М'ясопусна неділя, останній день перед Великим постом, коли можна їсти м'ясо.

24 лютого (понеділок) - святого священномученика Власія, єпископа Севастійського.

25 лютого (вівторок) - святителів Мелетія і Антонія.

26 лютого (середа) - святого преподобного Мартиніана.

27 лютого (четвер) - святого преподобного рівноапостольного Кирила; святого преподобного Авксентія.

28 лютого (п'ятниця) - святого апостола Онисима, преподобних Пафнутія, Євсевія та Євфросинії.