Церковне свято сьогодні, 1 червня: що не можна робити і народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

Щороку в сьому неділю після Великодня вшановують Святих отців Першого Вселенського Собору, скликаного 325 року в місті Нікея за ініціативою імператора Костянтина Великого. На ньому зібралися 318 єпископів з усієї Римської імперії, зокрема святі Миколай Чудотворець, Яків Низибійський та Спиридон Триміфунтський.

Головною темою обговорення стала суперечка між єпископом Олександром і пресвітером Арієм щодо природи Ісуса Христа. Арій заперечував божественність Христа, вважаючи Його творінням, а не істинним Богом. Таке вчення суперечило християнській вірі та було визнане єрессю. На Соборі затвердили догмат про єдиносущність Сина Отцю - Ісус Христос визнається рівним Богові Отцю і вічним.

1 червня православна церква вшановує святого мученика Юстина Філософа та його сподвижників. Юстин, народжений близько 100 року в Палестині, отримав грецьку освіту і спершу вивчав філософію Платона. Його навернення до християнства стало наслідком інтелектуальних пошуків і бесіди з побожним старцем.

Після хрещення у 130 році Юстин почав активно проповідувати, подорожуючи Малою Азією, Грецією та Римом. Він написав чимало творів, у яких захищав християнство перед язичниками. Близько 165 року Юстина стратили в Римі за відмову зректися віри, і сьогодні він вшановується як приклад стійкості та відданості.

День батьків щороку святкують 1 червня, ця дата є сталою для всіх країн світу. Свято було започатковане ООН у 2012 році, щоб наголосити на значенні батьків у житті кожної людини.

Воно покликане привернути увагу до ролі батьків та подякувати їм за турботу й виховання. У цей день діти вітають своїх тата й маму з теплими словами та подарунками.

1 червня - Всесвітній День батьків (фото: Freepik.com)

Що не можна робити 1 червня

1 червня в народних традиціях вважається днем, коли особливо важливо поводитися обережно з природою - заборонено ламати гілки чи рвати листя, щоб не накликати на себе хвороби.

У цей день не рекомендується давати в борг ні грошей, ні хліба, бо це може призвести до злиднів і нестачі в домі.

Тих, хто спить до обіду, вважають ледачими, а от ранній підйом і праця приносять благословення та удачу.

Не можна залишати без відповіді прохання інших людей - за повір’ям, це притягує фінансову невдачу.

Також не радять розривати стосунки з коханими, адже потім довго доведеться шкодувати про прийняте рішення.

Народні прикмети і традиції 1 червня

Якщо біля мурашника багато мурах - це прикмета, що найближчим часом встановиться тепла погода.

Якщо зранку сонце здається тьмяним і блідим - до вечора варто чекати дощу.

Шум лебедів увечері вважається ознакою того, що наступного дня буде сильна злива.

За народним повір’ям, 1 червня - сприятливий день для посадки огірків, адже вони принесуть щедрий урожай.

У давнину господині готували пироги, вареники та короваї, і якщо пригостити ними нужденних або нагодувати тварин, то в домі пануватиме добробут.

У кого День ангела 1 червня

1 червня День ангела відзначають:

Віра

Гавриїл

Павло

Анастасія

Андрій

Олександр

Антон

Соколине око вважається талісманом для тих, хто народився 1 червня. Це один із різновидів напівпрозорого кварцу, що вирізняється своєю красою та глибиною кольору. З давніх часів йому приписували потужну здатність захищати власника від негативу. Люди вірили, що цей камінь оберігає від небезпеки та злих намірів.