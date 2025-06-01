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Церковне свято сьогодні, 1 червня: що не можна робити і народні прикмети

Яке свято сьогодні, 1 червня, за церковним календарем (ілюстративне фото: Pexels.com)
Автор: Фелікс Коркін

1 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять Святих отців Першого Вселенського Собору та святого мученика Юстина Філософа. Також 1 червня - це Всесвітній день батьків. До кінця року залишається 213 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 1 червня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

Щороку в сьому неділю після Великодня вшановують Святих отців Першого Вселенського Собору, скликаного 325 року в місті Нікея за ініціативою імператора Костянтина Великого. На ньому зібралися 318 єпископів з усієї Римської імперії, зокрема святі Миколай Чудотворець, Яків Низибійський та Спиридон Триміфунтський. 

Головною темою обговорення стала суперечка між єпископом Олександром і пресвітером Арієм щодо природи Ісуса Христа. Арій заперечував божественність Христа, вважаючи Його творінням, а не істинним Богом. Таке вчення суперечило християнській вірі та було визнане єрессю. На Соборі затвердили догмат про єдиносущність Сина Отцю - Ісус Христос визнається рівним Богові Отцю і вічним.

1 червня православна церква вшановує святого мученика Юстина Філософа та його сподвижників. Юстин, народжений близько 100 року в Палестині, отримав грецьку освіту і спершу вивчав філософію Платона. Його навернення до християнства стало наслідком інтелектуальних пошуків і бесіди з побожним старцем. 

Після хрещення у 130 році Юстин почав активно проповідувати, подорожуючи Малою Азією, Грецією та Римом. Він написав чимало творів, у яких захищав християнство перед язичниками. Близько 165 року Юстина стратили в Римі за відмову зректися віри, і сьогодні він вшановується як приклад стійкості та відданості.

День батьків щороку святкують 1 червня, ця дата є сталою для всіх країн світу. Свято було започатковане ООН у 2012 році, щоб наголосити на значенні батьків у житті кожної людини.

Воно покликане привернути увагу до ролі батьків та подякувати їм за турботу й виховання. У цей день діти вітають своїх тата й маму з теплими словами та подарунками. 

1 червня - Всесвітній День батьків (фото: Freepik.com)

Що не можна робити 1 червня

1 червня в народних традиціях вважається днем, коли особливо важливо поводитися обережно з природою - заборонено ламати гілки чи рвати листя, щоб не накликати на себе хвороби. 

У цей день не рекомендується давати в борг ні грошей, ні хліба, бо це може призвести до злиднів і нестачі в домі. 

Тих, хто спить до обіду, вважають ледачими, а от ранній підйом і праця приносять благословення та удачу. 

Не можна залишати без відповіді прохання інших людей - за повір’ям, це притягує фінансову невдачу. 

Також не радять розривати стосунки з коханими, адже потім довго доведеться шкодувати про прийняте рішення.

Народні прикмети і традиції 1 червня

  • Якщо біля мурашника багато мурах - це прикмета, що найближчим часом встановиться тепла погода.
  • Якщо зранку сонце здається тьмяним і блідим - до вечора варто чекати дощу.
  • Шум лебедів увечері вважається ознакою того, що наступного дня буде сильна злива.
  • За народним повір’ям, 1 червня - сприятливий день для посадки огірків, адже вони принесуть щедрий урожай.
  • У давнину господині готували пироги, вареники та короваї, і якщо пригостити ними нужденних або нагодувати тварин, то в домі пануватиме добробут.

У кого День ангела 1 червня

1 червня День ангела відзначають:

  • Віра
  • Гавриїл
  • Павло
  • Анастасія
  • Андрій
  • Олександр
  • Антон

Соколине око вважається талісманом для тих, хто народився 1 червня. Це один із різновидів напівпрозорого кварцу, що вирізняється своєю красою та глибиною кольору. З давніх часів йому приписували потужну здатність захищати власника від негативу. Люди вірили, що цей камінь оберігає від небезпеки та злих намірів.

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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.

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