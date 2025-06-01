Церковный праздник сегодня, 1 июня: что нельзя делать и народные приметы

Что за церковный праздник сегодня

Ежегодно в седьмое воскресенье после Пасхи чествуют Святых отцов Первого Вселенского Собора, созванного в 325 году в городе Никея по инициативе императора Константина Великого. На нем собрались 318 епископов со всей Римской империи, в частности святые Николай Чудотворец, Иаков Низибийский и Спиридон Тримифунтский.

Главной темой обсуждения стал спор между епископом Александром и пресвитером Арием относительно природы Иисуса Христа. Арий отрицал божественность Христа, считая Его творением, а не истинным Богом. Такое учение противоречило христианской вере и было признано ересью. На Соборе утвердили догмат о единосущности Сына Отцу - Иисус Христос признается равным Богу Отцу и вечным.

1 июня православная церковь чтит святого мученика Иустина Философа и его сподвижников. Юстин, родившийся около 100 года в Палестине, получил греческое образование и сначала изучал философию Платона. Его обращение в христианство стало следствием интеллектуальных поисков и беседы с набожным старцем.

После крещения в 130 году Юстин начал активно проповедовать, путешествуя по Малой Азии, Греции и Риму. Он написал немало произведений, в которых защищал христианство перед язычниками. Около 165 года Юстина казнили в Риме за отказ отречься от веры, и сегодня он почитается как пример стойкости и преданности.

День родителей ежегодно празднуют 1 июня, эта дата является постоянной для всех стран мира. Праздник был основан ООН в 2012 году, чтобы подчеркнуть значение родителей в жизни каждого человека.

Он призван привлечь внимание к роли родителей и поблагодарить их за заботу и воспитание. В этот день дети поздравляют своих папу и маму с теплыми словами и подарками.

1 июня - Всемирный День родителей (фото: Freepik.com)

Что нельзя делать 1 июня

1 июня в народных традициях считается днем, когда особенно важно вести себя осторожно с природой - запрещено ломать ветки или рвать листья, чтобы не навлечь на себя болезни.

В этот день не рекомендуется давать в долг ни денег, ни хлеба, потому что это может привести к нищете и недостатку в доме.

Тех, кто спит до обеда, считают ленивыми, а вот ранний подъем и труд приносят благословение и удачу.

Нельзя оставлять без ответа просьбы других людей - по поверью, это притягивает финансовую неудачу.

Также не советуют разрывать отношения с любимыми, ведь потом долго придется жалеть о принятом решении.

Народные приметы и традиции 1 июня

Если возле муравейника много муравьев - это примета, что в ближайшее время установится теплая погода.

Если с утра солнце кажется тусклым и бледным - к вечеру стоит ждать дождя.

Шум лебедей вечером считается признаком того, что на следующий день будет сильный ливень.

По народному поверью, 1 июня - благоприятный день для посадки огурцов, ведь они принесут щедрый урожай.

В древности хозяйки готовили пироги, вареники и караваи, и если угостить ими нуждающихся или накормить животных, то в доме будет царить благополучие.

У кого День ангела 1 июня

1 июня День ангела отмечают:

Вера

Гавриил

Павел

Анастасия

Андрей

Александр

Антон

Соколиный глаз считается талисманом для тех, кто родился 1 июня. Это одна из разновидностей полупрозрачного кварца, отличающаяся своей красотой и глубиной цвета. С давних времен ему приписывали мощную способность защищать владельца от негатива. Люди верили, что этот камень оберегает от опасности и злых намерений.