Свято 9 вересня: що сьогодні категорично заборонено робити, головні прикмети дня

9 вересня за новим церковним календарем православні віряни вшановують святих Іоакима та Анну - батьків Пресвятої Діви Марії.
Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.
Згідно з переказами, в Іоакима та Анни довго не було дітей. Одного дня чоловік прийшов в храм, щоб принести жертву Богу, але первосвященик відмовив йому в обряді, бо той не дав Ізраїлю потомства.
Іоаким з горя пішов у пустелю, щоб молитися до Бога і просити про народження дитини. Тоді йому явився ангел, який сповістив, що про його нащадків "говоритимуть у всьому світі". А за 9 місяців Іоаким та Анна стали батьками. Вони пообіцяли, що їхня дитина служитиме Богу і віддали дочку Марію в Єрусалимський храм, де вона жила до повноліття.
У народі день Іоакима і Анни називали Днем породіль. Ці святі є покровителями породіль і бездітних жінок. У цей день заведено було вітати молодих матерів і вшановувати повитух. Жінки, які хотіли завести дітей, молилися до святих про зачаття.
День ангела сьогодні святкують: Яким, Олександр, Алексій, Ганна, Опанас, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Сергій, Феодосій, Феофан, Харитон.
"Господи, Боже наших батьків, Ти наділив своєю благодаттю святих Йоакима й Анну, що через них прийшла на світ Мати Твого втіленого Сина. Дай нам за їхнім заступництвом осягнути спасіння, яке Ти обіцяв своєму народові. Через Христа, Господа нашого". Амінь.
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