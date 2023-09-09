Праздник 9 сентября: что сегодня категорически запрещено делать, главные приметы дня

История праздника

Согласно преданию, у Иоакима и Анны долго не было детей. Однажды мужчина пришел в храм, чтобы принести жертву Богу, но первосвященник отказал ему в обряде, потому что тот не дал Израилю потомства.

Иоаким с горя пошел в пустыню, чтобы молиться Богу и просить о рождении ребенка. Тогда ему явился ангел, возвестивший, что о его потомках "будут говорить во всем мире". А за 9 месяцев Иоаким и Анна стали родителями. Они пообещали, что их ребенок будет служить Богу и отдали дочь Марию в Иерусалимский храм, где она жила до совершеннолетия.

В народе день Иоакима и Анны называли днем рожениц. Эти святые считаются покровителями рожениц и бездетных женщин. В этот день принято было поздравлять молодых матерей и чествовать повитух. Женщины, которые хотели завести детей, молились святым о зачатии.

Приметы дня

много паутины в доме - осень будет теплой, а зима морозной

если выпал снег - ждите плохого урожая в следующем году

комары появились - зима будет мягкой

опали листья на иве - будет ранняя зима, а если листья из вишни еще не опали - к теплой погоде

много шелухи на луке - зима будет холодной

Что нельзя делать сегодня

брать или давать деньги взаймы

завидовать, злословить и ссориться

выполнять тяжелую физическую работу

заниматься рукоделием и использовать острые предметы

День ангела сегодня празднуют: Яким, Александр, Алексий, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей, Феодосий, Феофан, Харитон.

Главная молитва дня

"Господи, Боже наших родителей, Ты наделил благодатью святых Иоакима и Анну, что от них пришла на свет Матерь Твоего воплощенного Сына. Дай нам по их покровительству постичь спасение, которое Ты обещал своему народу. Через Христа, Господа нашего". Аминь.