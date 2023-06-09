Церковне свято 9 червня: що не можна робити і як молитися сьогодні

В чому суть свята

Суть свята полягає у вшануванні пам'яті святої Феодори, яка стала мученицею за свою віру в Христа. Вона відмовилася відступати від своїх християнських переконань навіть під час переслідувань і катувань, поклавши своє життя на алтар служіння Богу.

Цей день нагадує вірянам про величезну жертовність та віру святої Феодори, важливість стояти міцно на шляху віри, незалежно від перешкод і випробувань, а також про силу і мужність, які можуть надихнути у важкі моменти життя.

Що не можна робити 9 червня

У цей день забороняється виносити сміття з хати в прямому і переносному сенсі. Замітаючи підлогу, можна вимести щастя, благополуччя і домовика на додачу.

Вести порожні розмови на Федори також не заведено - це може призвести до розладу в сім'ї.

Не варто робити талісмани й обереги, інакше з'являться хвороби та горе.

Не годиться сперечатися, щоб не розгорівся великий скандал.

Батькам не слід допивати за малюками напої, бо діти виявляться слабкі перед негативним впливом і виростуть безвільними.

Народні прикмети на 9 червня

Духота на світанку і ліс шумить без вітру - до дощу

Рясна роса вранці обіцяє ясний день

У ясну погоду з'явилися черв'яки - значить, очікується гроза

Якщо дим з труби спадає вниз - чекай негоди

У квітів жимолості запах пропав - насувається посуха

Туман на Федори вказує, що в сезон буде багато грибів

Хто святкує День ангела 9 червня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Анастасія, Діана, Іван, Людмила, Леонід, Леонтій, Петро, Федора і Ніл.

Молитва на 9 червня до святої Федори

У цей день віряни моляться Богородиці та святій Федорі Олександрійській, звертаючись за її заступництвом у благаннях і потребах.

Ось таку молитву можна промовити сьогодні саме до святої Федори:

Преподобна Федоро, свята мученице,

Ти, що віддавши своє життя за віру,

Залишила нам приклад мужності та відданості Богу.

Заступнице перед Божим Троном,

Зглянься на наші скромні молитви.

Розпали у наших серцях полум'я віри,

Допоможи нам перебороти спокуси й перешкоди,

Наділи нас силою і витривалістю,

Щоб ми могли служити Богові й нашим ближнім.

Преподобна Федоро, молимося тобі з покірністю,

Даруй нам мудрість і розуміння,

Щоб ми могли вибирати праведний шлях,

І жити у гармонії з Божою волею.

Прости наші провини та помилки,

Допоможи нам зміцнити нашу віру і любов до Всевишнього,

Щоб ми могли пройти шляхом спасіння.

Амінь.