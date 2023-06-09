Церковный праздник 9 июня: что нельзя делать и как молиться сегодня

В чем суть праздника

Суть праздника состоит в почитании памяти святой Феодоры, которая стала мученицей за свою веру в Христа. Она отказалась отступать от своих христианских убеждений даже во время преследований и пыток, положив свою жизнь на алтарь служения Богу.

Этот день напоминает верующим об огромной жертвенности и вере святой Феодоры, важности стоять крепко на пути веры, независимо от препятствий и испытаний, а также о силе и мужестве, которые могут вдохновить в трудные моменты жизни.

Что нельзя делать 9 июня

В этот день запрещается выносить мусор из дома в прямом и переносном смысле. Заметая пол, можно вымести счастье, благополучие и домового в придачу.

Вести пустые разговоры на Федоры также не принято - это может привести к разладу в семье.

Не следует делать талисманы и обереги, иначе появятся болезни и горе.

Не следует спорить, чтобы не разгорелся большой скандал.

Родителям не следует допивать за малышами напитки, потому что дети окажутся слабы перед негативным влиянием и вырастут безвольными.

Народные приметы на 9 июня

Духота на рассвете и лес шумит без ветра - к дождю

Обильная роса утром обещает ясный день

В ясную погоду появились черви - значит, ожидается гроза

Если дым из трубы спадает вниз - жди непогоды

У цветов жимолости запах пропал - надвигается засуха

Туман на Федоры указывает, что в сезон будет много грибов

Кто празднует День ангела 9 июня

День ангела (именины) сегодня отмечают: Анастасия, Диана, Иван, Людмила, Леонид, Леонтий, Петр, Федора и Нил.

Молитва на 9 июня к святой Федоре

В этот день верующие молятся Богородице и святой Федоре Александрийской, обращаясь за ее покровительством в мольбах и нуждах.

Вот такую молитву можно сказать сегодня именно к святой Федоре:

Преподобная Федора, святая мученица,

Ты, отдав свою жизнь за веру,

Оставила нам пример мужества и преданности Богу.

Заступнице перед Божьим Троном,

Взгляни на наши скромные молитвы.

Распали в наших сердцах пламя веры,

Помоги нам преодолеть искушения и препятствия,

Надели нас силой и выносливостью,

Чтобы мы могли служить Богу и нашим ближним.

Преподобная Федора, молимся тебе с покорностью,

Прости нам мудрость и понимание,

Чтобы мы могли выбирать праведный путь,

И жить в гармонии с волей Божией.

Прости наши проступки и ошибки,

Помоги нам укрепить нашу веру и любовь ко Всевышнему,

Чтобы мы могли пройти через спасение.

Аминь.