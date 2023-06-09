Церковный праздник 9 июня: что нельзя делать и как молиться сегодня

9 июня в церковном календаре почитается память святой Феодоры Александрийской, которая была ранней христианской мученицей, жившей в III-IV веке.
Что нельзя делать в этот праздник, как правильно молиться, у кого День ангела и все традиции наших предков - в материале Styler.
Суть праздника состоит в почитании памяти святой Феодоры, которая стала мученицей за свою веру в Христа. Она отказалась отступать от своих христианских убеждений даже во время преследований и пыток, положив свою жизнь на алтарь служения Богу.
Этот день напоминает верующим об огромной жертвенности и вере святой Феодоры, важности стоять крепко на пути веры, независимо от препятствий и испытаний, а также о силе и мужестве, которые могут вдохновить в трудные моменты жизни.
В этот день запрещается выносить мусор из дома в прямом и переносном смысле. Заметая пол, можно вымести счастье, благополучие и домового в придачу.
Вести пустые разговоры на Федоры также не принято - это может привести к разладу в семье.
Не следует делать талисманы и обереги, иначе появятся болезни и горе.
Не следует спорить, чтобы не разгорелся большой скандал.
Родителям не следует допивать за малышами напитки, потому что дети окажутся слабы перед негативным влиянием и вырастут безвольными.
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День ангела (именины) сегодня отмечают: Анастасия, Диана, Иван, Людмила, Леонид, Леонтий, Петр, Федора и Нил.
В этот день верующие молятся Богородице и святой Федоре Александрийской, обращаясь за ее покровительством в мольбах и нуждах.
Вот такую молитву можно сказать сегодня именно к святой Федоре:
Преподобная Федора, святая мученица,
Ты, отдав свою жизнь за веру,
Оставила нам пример мужества и преданности Богу.
Заступнице перед Божьим Троном,
Взгляни на наши скромные молитвы.
Распали в наших сердцах пламя веры,
Помоги нам преодолеть искушения и препятствия,
Надели нас силой и выносливостью,
Чтобы мы могли служить Богу и нашим ближним.
Преподобная Федора, молимся тебе с покорностью,
Прости нам мудрость и понимание,
Чтобы мы могли выбирать праведный путь,
И жить в гармонии с волей Божией.
Прости наши проступки и ошибки,
Помоги нам укрепить нашу веру и любовь ко Всевышнему,
Чтобы мы могли пройти через спасение.
Аминь.
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