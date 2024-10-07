Церковне свято 8 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 8 жовтня у церковному календарі

Свята Пелагія жила в IV столітті та була яскравим прикладом глибокої віри, покаяння та благочестивого життя. Походила з Антіохії та була відома своєю красою та багатством. Пізніше її життя змінила зустріч з християнським учителем. Тоді Пелагія вирішила відмовитися від світських задоволень і прийняти чернечий шлях, обравши аскетизм і служіння Богу.

Пелагія присвятила багато часу молитві та посту. Її життя було сповнене милосердя і добрих справ, також вона активно допомагала бідним і нужденним. Завдяки своїм вчинкам стала прикладом для багатьох, хто прагнув слідувати Христу, надихаючи на шлях благочестя.

Святий Нонус молиться за Пелагею (зображення: вікіпедія)

Що не можна робити

Лінуватися чи конфліктувати

Розповідати погані сни

Вживати алкогольні напої.

У цей день жінкам не рекомендується проводити багато часу перед дзеркалом. Вважається, що це може призвести до проблем у особистому житті.

Народні прикмети і традиції 8 жовтня

Гарна погода - лишиться такою до кінця місяця

Низько пливуть хмари - скоро похолоднішає

На деревах ще є листя - до пізньої зими

Яскраві зірки на небі - завтра буде погожий день.

Святій Пелагеї здавна молилися за порятунок душі та позбавлення від залежностей. Віряни вважають, що молитви до неї можуть допомогти знайти внутрішній спокій.

Крім духовних практик, у цей день існують і певні традиції, пов’язані з підготовкою до зміни сезону. Зимовий одяг виймають з шафи, готуючи себе до холодної пори року, тоді як літні речі ховають до наступного року.

У кого день ангела 8 жовтня

Завтра іменини святкують: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна.

За гороскопом люди, які народилися 8 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 8 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: