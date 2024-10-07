Церковне свято 8 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела
8 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого святої преподобної Пелагії за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке свято 8 жовтня у церковному календарі
Свята Пелагія жила в IV столітті та була яскравим прикладом глибокої віри, покаяння та благочестивого життя. Походила з Антіохії та була відома своєю красою та багатством. Пізніше її життя змінила зустріч з християнським учителем. Тоді Пелагія вирішила відмовитися від світських задоволень і прийняти чернечий шлях, обравши аскетизм і служіння Богу.
Пелагія присвятила багато часу молитві та посту. Її життя було сповнене милосердя і добрих справ, також вона активно допомагала бідним і нужденним. Завдяки своїм вчинкам стала прикладом для багатьох, хто прагнув слідувати Христу, надихаючи на шлях благочестя.
Святий Нонус молиться за Пелагею (зображення: вікіпедія)
Що не можна робити
- Лінуватися чи конфліктувати
- Розповідати погані сни
- Вживати алкогольні напої.
У цей день жінкам не рекомендується проводити багато часу перед дзеркалом. Вважається, що це може призвести до проблем у особистому житті.
Народні прикмети і традиції 8 жовтня
- Гарна погода - лишиться такою до кінця місяця
- Низько пливуть хмари - скоро похолоднішає
- На деревах ще є листя - до пізньої зими
- Яскраві зірки на небі - завтра буде погожий день.
Святій Пелагеї здавна молилися за порятунок душі та позбавлення від залежностей. Віряни вважають, що молитви до неї можуть допомогти знайти внутрішній спокій.
Крім духовних практик, у цей день існують і певні традиції, пов’язані з підготовкою до зміни сезону. Зимовий одяг виймають з шафи, готуючи себе до холодної пори року, тоді як літні речі ховають до наступного року.
У кого день ангела 8 жовтня
Завтра іменини святкують: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна.
За гороскопом люди, які народилися 8 жовтня - Терези.
Які свята ще відзначають в Україні завтра
Окрім церковного свята, 8 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День юриста
- Міжнародний день подіатрії
- Всесвітній день восьминога
- День сонячних посмішок.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.