Церковный праздник 8 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 8 октября в церковном календаре

Святая Пелагия жила в IV веке и была ярким примером глубокой веры, покаяния и благочестивой жизни. Родилась в Антиохии и была известна своей красотой и богатством. Позже ее жизнь изменила встречу с христианским учителем. Тогда Пелагия решила отказаться от светских удовольствий и принять монашеский путь, избрав аскетизм и служение Богу.

Пелагия посвятила много времени молитве и посту. Ее жизнь была полна милосердия и добрых дел, также она активно помогала бедным и нуждающимся. Благодаря своим поступкам стала примером для многих, кто стремился следовать Христу, вдохновляя на путь благочестия.

Святой Нонус молится о Пелагее (изображение: википедия)

Что нельзя делать

Лениться или конфликтовать

Рассказывать плохие сны

Употреблять алкогольные напитки.

В этот день женщинам не рекомендуется проводить много времени перед зеркалом. Считается, что это может привести к проблемам в личной жизни.

Народные приметы и традиции 8 октября

Хорошая погода - остается такой до конца месяца

Низко плывут тучи - скоро похолодает

На деревьях еще есть листья - к поздней зиме

Яркие звезды на небе - завтра будет погожий день.

Святой Пелагеи издавна молились о спасении души и избавлении от зависимостей. Верующие считали, что молитвы к ней могут помочь обрести внутреннее спокойствие.

Помимо духовных практик, в этот день существуют и определенные традиции, связанные с подготовкой к смене сезона. Зимнюю одежду вынимают из шкафа, готовя себя к холодному времени года, тогда как летние вещи прячут до следующего года.

У кого день ангела 8 октября

Завтра именины празднуют: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Елизавета, Мария, Надежда, Таисия, Татьяна.

По гороскопу люди, родившиеся 8 октября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 8 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: