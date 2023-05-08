Церковне свято 8 травня: що треба зробити, а на що - сувора заборона

8 травня 2023 року за церковним православним календарем вшановується пам’ять апостола і євангеліста Марка. У народі називали цей день Марк Ключник, тому що вважали, що у цього святого є ключі від неба і він може випустити дощ. Наші предки вважали день особливо магічним - стежили за погодою і привертали фінансову удачу.
Що треба робити в цей день, а що заборонено - в матеріалі Styler далі.
На Марка в давнину закликали дощі, а також молилися, щоб літо не було посушливим. Вірили, якщо в травні дощ піде хоча б три дні, значить урожай буде багатим.
День вважався вдалим для нових починань і подорожей. А щоб гроші текли рікою, потрібно було придбати річ, яка вам дуже подобається.
Також наші предки стежили, куди саме прилітали перелітні птахи: в сад - будуть плодоносити дерева, на город - буде хороший урожай. В саду в цей день розвішували годівниці для птахів, щоб вони там селилися.
Настоєм з кропиви в цей день мили підлоги і лавки. З давніх-давен ця рослина застосовувалася як засіб проти зла, нещастя і ворогів. Щоб у домі не було нежданих гостей, над вхідними дверима вішали букет з кропиви.
Марка, Сильвестра, Сергія та Василя.
Народжені 8 травня люди вважаються дуже діловитими і практичними, які не люблять відкладати справи на потім і рідко витають в хмарах. Вони пізно одружуються, оскільки довго оцінюють свого партнера. Мають велике почуття відповідальності і все роблять на совість.
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