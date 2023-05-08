Церковне свято 8 травня: що треба зробити, а на що - сувора заборона

Що треба зробити в цей день, важливі традиції

На Марка в давнину закликали дощі, а також молилися, щоб літо не було посушливим. Вірили, якщо в травні дощ піде хоча б три дні, значить урожай буде багатим.

День вважався вдалим для нових починань і подорожей. А щоб гроші текли рікою, потрібно було придбати річ, яка вам дуже подобається.

Також наші предки стежили, куди саме прилітали перелітні птахи: в сад - будуть плодоносити дерева, на город - буде хороший урожай. В саду в цей день розвішували годівниці для птахів, щоб вони там селилися.

Настоєм з кропиви в цей день мили підлоги і лавки. З давніх-давен ця рослина застосовувалася як засіб проти зла, нещастя і ворогів. Щоб у домі не було нежданих гостей, над вхідними дверима вішали букет з кропиви.

Що не можна робити в цей день

Не давайте поради, взагалі цього дня заборонено втручатися в чуже життя.

Закоханим не варто будувати плани на майбутнє, тому що вони не збудуться.

Не проливайте на землю воду, бо прийде посуха.

Не можна різати домашню птицю на м'ясо - це вважається великим гріхом.

Подружжю 8 травня не можна скандалити і сперечатися навіть по дрібницях, інакше стосунки надовго зіпсуються.

Не можна в цей день розпускати плітки, розповідати чужі секрети, хвалитися і прибріхувати.

Не можна зловживати спиртним, а також шкідливою їжею, приміром, фастфудом та солодощами.

Народні прикмети на 8 травня

Веселка в цей день обіцяє гарну погоду.

Птахи весь день голосно співають - до покращення погоди.

Якщо різко похолодало - до частих заморозків в травні.

В саду оселилися птахи - до хорошого врожаю ягід і фруктів.

Птахи в'ють гнізда на сонці - до прохолодного літа, в тіні - до жаркого і сонячного.

Якщо яблуня досі не зацвіла, то урожай яблук буде поганим в цьому році.

Іменини сьогодні у:

Марка, Сильвестра, Сергія та Василя.

Народжені 8 травня люди вважаються дуже діловитими і практичними, які не люблять відкладати справи на потім і рідко витають в хмарах. Вони пізно одружуються, оскільки довго оцінюють свого партнера. Мають велике почуття відповідальності і все роблять на совість.