Церковный праздник 8 мая: что нужно сделать, а на что - строгий запрет

8 мая 2023 года по церковному православному календарю почитается память апостола и евангелиста Марка. В народе этот день называли Марий Ключник. Наши предки считали день особенно магическим - следили за погодой и привлекали финансовую удачу.
Что нужно делать в этот день, а что запрещено - в материале Styler дальше.
На Марка в древности призывали дожди, а также молились, чтобы лето не было засушливым. Верили, если в мае дождь идет хотя бы три дня, значит, урожай будет богатым.
День считался удачным для новых начинаний и путешествий. А чтобы деньги текли рекой, нужно было приобрести вещь, которая вам очень нравится.
Также наши предки следили, куда именно прилетали перелетные птицы: в сад - будут плодоносить деревья, на огород - будет хороший урожай. В саду в этот день развешивали кормушки для птиц, чтобы они там селились.
Настоем из крапивы в этот день мыли полы и лавы. С давних пор это растение применялось как средство против зла, несчастья и врагов. Чтобы в доме не было нежданных гостей, над входной дверью вешали букет из крапивы.
Марка, Сильвестра, Сергея и Василия.
Родившиеся 8 мая люди считаются очень деловитыми и практичными, которые не любят откладывать дела на потом и редко витают в облаках. Они поздно женятся, поскольку долго оценивают своего партнера. Обладают большим чувством ответственности и все делают на совесть.
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