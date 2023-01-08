Церковне свято 8 січня: що не можна робити на Собор Пресвятої Богородиці, у кого день ангела

8 січня православна церква святкує Собор Пресвятої Богородиці. Свято офіційно було встановлено у VII столітті, але фактично вже з IV століття цього дня славили не лише народження Христа, а й вихваляли Діву Марію як матір Месії.

Про всі прикмети та заборони 8 січня - читайте у матеріалі Styler.

Традиції цього дня

У багатьох місцях цього дня жінки пекли пироги — частину відносили до церкви, як підношення Богородиці. На Русі Собор Пресвятої Богородиці мав особливе значення, оскільки вважався великим жіночим святом. У народному календарі він називався Бабині каші, або Свято повитух і породіль.

8 січня жінки, які вже мали дітей, приносили повитухам млинці, пироги, наливку чи пиво і приводили дітей, щоб їх благословили. Частування мали гарантувати жінкам, які їх підносили, щастя та легкі пологи. Також повитухам дарували відріз матерії чи рушники — це мало забезпечити легку долю дітям, прийнятим ними.

Головні прикмети цього дня

Якщо зяблики заспівали, скоро потеплішає.

Якщо після заходу сонця небо червоне, то сильно похолодає.

Північний вітер – до морозу.

Завірюха та мороз 8 січня обіцяють холодне літо.

Сонячний та ясний ранок – до хорошого врожаю проса.

Каша, що пригоріла в цей день - до снігопаду.

Почути спів синиць – до нічних заморозків.

Якщо ворони збираються в зграї і кружляють, то скоро буде завірюха.

Що сьогодні не можна робити

Цього дня не можна купувати мотузки – на лихо.

Не можна варити чи пити кисіль – до покійника.

Не варто з'ясовувати стосунки із близькими – це призведе до довгострокового конфлікту.

Уникайте роботи з господарства, а також рекомендується відкласти ремонт.

8 січня іменини святкують: Олександр, Василь, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Анфіса, Марія.