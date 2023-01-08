ua ru
Вс, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Церковный праздник 8 января: что нельзя делать на Собор Пресвятой Богородицы, у кого день ангела

Новина українською →
Воскресенье 08 января 2023 06:01
Церковный праздник 8 января: что нельзя делать на Собор Пресвятой Богородицы, у кого день ангела Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

8 января православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы. Праздник официально был установлен в VII веке, но фактически уже с IV века в этот день славили не только рождение Христа, но и восхваляли Деву Марию как мать Мессии.

Обо всех приметах и запретах 8 января - читайте в материале Styler.

Традиции этого дня

Во многих местах в этот день женщины пекли пироги — часть относили в церковь, как подношение Богородице. На Руси Собор Пресвятой Богородицы имел особое значение, так как почитался большим женским праздником. В народном календаре он назывался Бабьи каши, или Праздник повивальных бабок и рожениц.

8 января женщины, у которых уже были дети, приносили повивальным бабкам блины, пироги, наливку или пиво и приводили детей, чтобы их благословили. Угощения должны были гарантировать женщинам, которые их подносили, счастье и легкие роды. Также повитухам дарили отрез материи или полотенца — это должно было обеспечить легкую судьбу детям, принятым ими.

Главные приметы этого дня

  • Если зяблики запели, скоро потеплеет.
  • Если после заката небо красное, то сильно похолодает.
  • Северный ветер – к морозу.
  • Вьюга и мороз 8 января сулят холодное лето.
  • Солнечное и ясное утро – к хорошему урожаю проса.
  • Пригоревшая в этот день каша – к снегопаду.
  • Услышать пение синиц – к ночным заморозкам.
  • Если вороны собираются в стаи и кружатся, то скоро будет вьюга.

Что сегодня нельзя делать

  • В этот день нельзя покупать веревки – к беде.

  • Нельзя варить или пить кисель – к покойнику.

  • Не стоит выяснять отношения с близкими – это приведет к долгосрочному конфликту.

  • Избегайте работы по хозяйству, а также рекомендуется отложить ремонт.

8 января именины празднуют: Александр, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Анфиса, Мария.

Ранее мы писали, какие церковные праздники мы отметим в январе 2023 года.

Читайте также, как убрать елку так, чтобы не засыпать все иголками.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рождество свято