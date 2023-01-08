Церковный праздник 8 января: что нельзя делать на Собор Пресвятой Богородицы, у кого день ангела
8 января православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы. Праздник официально был установлен в VII веке, но фактически уже с IV века в этот день славили не только рождение Христа, но и восхваляли Деву Марию как мать Мессии.
Обо всех приметах и запретах 8 января - читайте в материале Styler.
Традиции этого дня
Во многих местах в этот день женщины пекли пироги — часть относили в церковь, как подношение Богородице. На Руси Собор Пресвятой Богородицы имел особое значение, так как почитался большим женским праздником. В народном календаре он назывался Бабьи каши, или Праздник повивальных бабок и рожениц.
8 января женщины, у которых уже были дети, приносили повивальным бабкам блины, пироги, наливку или пиво и приводили детей, чтобы их благословили. Угощения должны были гарантировать женщинам, которые их подносили, счастье и легкие роды. Также повитухам дарили отрез материи или полотенца — это должно было обеспечить легкую судьбу детям, принятым ими.
Главные приметы этого дня
- Если зяблики запели, скоро потеплеет.
- Если после заката небо красное, то сильно похолодает.
- Северный ветер – к морозу.
- Вьюга и мороз 8 января сулят холодное лето.
- Солнечное и ясное утро – к хорошему урожаю проса.
- Пригоревшая в этот день каша – к снегопаду.
- Услышать пение синиц – к ночным заморозкам.
- Если вороны собираются в стаи и кружатся, то скоро будет вьюга.
Что сегодня нельзя делать
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В этот день нельзя покупать веревки – к беде.
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Нельзя варить или пить кисель – к покойнику.
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Не стоит выяснять отношения с близкими – это приведет к долгосрочному конфликту.
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Избегайте работы по хозяйству, а также рекомендуется отложить ремонт.
8 января именины празднуют: Александр, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Анфиса, Мария.
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