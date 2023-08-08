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Церковне свято 8 серпня: що суворо не можна робити цього особливого дня

Яке церковне свято 8 серпня (Getty Images)
Автор: Styler

Сьогодні, 8 серпня, віруючі вшановують пам'ять священномученика Єрмолая. У народі цей день називали Єрмолай, Моісей, Параскева, Марьїв день.

Що можна і не можна робити, дні ангела та прикмети - у матеріалі Styler нижче.

Традиції цього дня

На Єрмолая прийнято починати збирати яблука, але ні їсти, ні навіть куштувати їх не можна до Яблучного Спасу, 19 серпня.

А ось картоплю, яку також можна було починати забирати, вживати можна. З неї робили халат і вінегрет і подавали на стіл.

Вважалося, що трави на Єрмолая набирали особливої сили, тому їх збирали в лісах і луках, висушували, щоб робити лікувальні відвари та настоянки.

Крім того, роса 8 серпня також вважалася цілющою.

Народні прикмети 8 липня

  • Якщо птахи голосно співають, попереду ясна погода, якщо насупилися і мовчки гуляють калюжами - негода.
  • Кішка поруч уляглася - до багатства та успіху.
  • Холодний ранок 8 серпня віщує холодну зиму.
  • Мухи кусаються і стають настирливими - чекай на дощ.

Що не можна робити у цей день

Жінкам у цей день не можна виходити у поле, інакше можна зірвати здоров'я. Також жінкам та дівчатам на Параскеву не рекомендується мати справу з гострими предметами, а особливо голками, бо доведеться постійно латати свій шлюб. Не можна допускати, щоб каша пригоріла чи молоко втекло, інакше чоловік буде жадібним і гуляючим, попереджали батьки.

8 серпня краще не позичати. Повертатимете довго. Замість грошей нужденному потрібно запропонувати яблука, зібрані та освячені у церкві 8 серпня. Тоді і в нього все налагодиться, і в дім дарувальника прийде достаток.

День Ангела сьогодні святкують: Мойсей, Федір, Сергій, Параска, Домінік.

 

Раніше ми писали, який ювілей не можна святкувати, тому що зваляться проблеми та безгрошів'я.

Також читайте про всі церковні свята серпня 2023 року.

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