Церковне свято 8 серпня: що суворо не можна робити цього особливого дня

Сьогодні, 8 серпня, віруючі вшановують пам'ять священномученика Єрмолая. У народі цей день називали Єрмолай, Моісей, Параскева, Марьїв день.
Що можна і не можна робити, дні ангела та прикмети - у матеріалі Styler нижче.
На Єрмолая прийнято починати збирати яблука, але ні їсти, ні навіть куштувати їх не можна до Яблучного Спасу, 19 серпня.
А ось картоплю, яку також можна було починати забирати, вживати можна. З неї робили халат і вінегрет і подавали на стіл.
Вважалося, що трави на Єрмолая набирали особливої сили, тому їх збирали в лісах і луках, висушували, щоб робити лікувальні відвари та настоянки.
Крім того, роса 8 серпня також вважалася цілющою.
Жінкам у цей день не можна виходити у поле, інакше можна зірвати здоров'я. Також жінкам та дівчатам на Параскеву не рекомендується мати справу з гострими предметами, а особливо голками, бо доведеться постійно латати свій шлюб. Не можна допускати, щоб каша пригоріла чи молоко втекло, інакше чоловік буде жадібним і гуляючим, попереджали батьки.
8 серпня краще не позичати. Повертатимете довго. Замість грошей нужденному потрібно запропонувати яблука, зібрані та освячені у церкві 8 серпня. Тоді і в нього все налагодиться, і в дім дарувальника прийде достаток.
День Ангела сьогодні святкують: Мойсей, Федір, Сергій, Параска, Домінік.
Раніше ми писали, який ювілей не можна святкувати, тому що зваляться проблеми та безгрошів'я.
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