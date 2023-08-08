Церковный праздник 8 августа: что строго нельзя делать в этот особенный день

Традиции этого дня

На Ермолая принято начинать собирать яблоки, но ни есть, ни даже пробовать их нельзя до Яблочного Спаса, 19 августа.

А вот картошку, которую также можно было начинать убирать, употреблять можно. Из нее делали окрошку и винегрет и подавали на стол.

Считалось, что травы на Ермолая набирали особую силу, поэтому их собирали в лесах и лугах, высушивали, чтобы делать лечебные отвары и настойки.

Кроме того, роса 8 августа также считалась целебной.

Народные приметы 8 июля

Если птицы громко поют, впереди ясная погода, если насупились и молча гуляют по лужам - непогода.

Кошка рядом улеглась - к богатству и удаче.

Холодное утро 8 августа предвещает холодную зиму.

Мухи кусаются и становятся назойливыми - жди дождя.

Что нельзя делать в этот день

Женщинам в этот день нельзя выходить в поле, иначе можно сорвать здоровье. Также женщинам и девушкам на Параскеву не рекомендуется иметь дело с острыми предметами, а особенно иглами, ибо придется постоянно латать свой брак. Нельзя допускать, чтобы каша пригорела или молоко убежало, иначе муж будет жадным и гулящим, предупреждали предки.

8 августа лучше не давать в долг. Возвращать долго будете. Вместо денег нуждающемуся нужно предложить яблоки, собранные и освященные в церкви 8 августа. Тогда и у него все наладится, и в дом дарителя придет достаток.

День Ангела сегодня празднуют: Моисей, Федор, Сергей, Прасковья, Доминик.