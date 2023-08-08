Церковный праздник 8 августа: что строго нельзя делать в этот особенный день

Сегодня, 8 августа, верующие чтут память священомученика Ермолая. В народе этот день когда-то называли Ермолай, Моисей, Параскева, Ермолаев день, Марьев день.
Что можно и нельзя делать, дни ангела и приметы - в материале Styler ниже.
На Ермолая принято начинать собирать яблоки, но ни есть, ни даже пробовать их нельзя до Яблочного Спаса, 19 августа.
А вот картошку, которую также можно было начинать убирать, употреблять можно. Из нее делали окрошку и винегрет и подавали на стол.
Считалось, что травы на Ермолая набирали особую силу, поэтому их собирали в лесах и лугах, высушивали, чтобы делать лечебные отвары и настойки.
Кроме того, роса 8 августа также считалась целебной.
Женщинам в этот день нельзя выходить в поле, иначе можно сорвать здоровье. Также женщинам и девушкам на Параскеву не рекомендуется иметь дело с острыми предметами, а особенно иглами, ибо придется постоянно латать свой брак. Нельзя допускать, чтобы каша пригорела или молоко убежало, иначе муж будет жадным и гулящим, предупреждали предки.
8 августа лучше не давать в долг. Возвращать долго будете. Вместо денег нуждающемуся нужно предложить яблоки, собранные и освященные в церкви 8 августа. Тогда и у него все наладится, и в дом дарителя придет достаток.
День Ангела сегодня празднуют: Моисей, Федор, Сергей, Прасковья, Доминик.
Раньше мы писали, какой юбилей нельзя праздновать, потому что свалятся проблемы и безденежье.
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