Церковне свято 7 червня: що сьогодні категорично не можна робити і як молитися

Чому віряни вшановують третє віднайдення голови Іоанна Предтечі

Це важливе церковне свято, пов'язане зі знахідкою реліквії - чесної голови святого Іоанна Хрестителя. Ця голова вважається священним артефактом і об'єктом поклоніння для православних віруючих.

У цей день віряни традиційно збираються в церквах для молитви та поклоніння святій реліквії, а святкові богослужіння відбуваються на честь святого пророка, що передвіщав прихід Ісуса Христа.

Частина голови Іоанна Предтечі нині зберігається на Афоні.

Картина "Саломея з головою Івана Хрестителя" (фото: Вікіпедія)

Що не можна робити 7 червня

Сьогодні варто стримувати себе у харчуванні і уникати споживання м'ясних страв. Багато віруючих обирають пост у цей день або харчуються обідами без м'яса.

Також треба утримуватися від несвідомих або неповажних дій у цей день.

Згідно традицій і прикмет, сьогодні категорично заборонено робити генеральне прибирання і мести підлогу віником - можна вимести з дому не тільки сміття, але і щастя, гроші і удачу.

Забороняється носити одяг темного кольору - чорний або сірий, інакше все літо доведеться провести в печалі і поганому настрої.

Також не можна плювати на землю, щоб не оскверняти її. Якщо це зробити, то настане чорна смуга.

Закоханим заборонено сидіти біля паркану - це може призвести до розставання.

7 червня не можна робити косметичні процедури на обличчі. При цьому можна йти до перукаря, стрижка буде вдалою.

Прикмети на 7 червня

У народі вірили, що люди, які народилися 7 червня, можуть бути довгожителями. Як оберіг їм слід носити на собі сапфір.

Сни в цю ніч показують наші помилки, які ми зробили в житті. Подумайте, чи правильно ви вчинили, і постарайтеся все виправити.

Про прийдешні опади попереджають коники, що затихли. А ось якщо вони голосно стрекочуть весь вечір, це до гарної погоди.

Хто святкує День ангела 7 червня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Іван, Вікторія, Олена, Інокентій, Федір.

Молитва до святого Іоанна Предтечі

Святий Іване Предтече, пророк і хрестителю Господній, Божеоблюблений учителю доброї надії!

Прийми мою скромну молитву і оберігай мене духовно. Молюся до Тебе з вірою і покорою, бо Ти, Іоанне, був вибраний Господом Предтечею Христовою, голосником Всевишнього. Моли Бога, щоб він дарував мені мир, мудрість і силу в життєвих випробуваннях.

Допомагай мені пройти шляхом покаяння й очищення, щоб зустріти Господа, як Ти Його зустрів. Молися за мене, святий Іоанне Предтече, і прошу твоїх благословінь у моїх потребах. Амінь.