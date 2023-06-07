Церковный праздник 7 июня: что сегодня категорически нельзя делать и как молиться

Сегодня, 7 июня, православные отмечают праздник третьего нахождения головы Иоанна Предтечи - пророка и Крестителя Господня.
Что нельзя делать в этот праздник, как правильно молиться, у кого День ангела и все традиции наших предков - в материале Styler.
Это важный церковный праздник, связанный с находкой реликвии - честной головы святого Иоанна Крестителя. Эта голова считается священным артефактом и объектом поклонения для православных верующих.
В этот день верующие традиционно собираются в церквях для молитвы и поклонения святой реликвии, а праздничные богослужения проходят в честь святого пророка, предвещавшего пришествие Иисуса Христа.
Часть главы Иоанна Предтечи ныне хранится на Афоне.
Картина "Соломея с головой Иоанна Крестителя" (фото: Википедия)
Сегодня следует сдерживать себя в питании и избегать употребления мясных блюд. Многие верующие выбирают пост в этот день или питаются обедами без мяса.
Также следует воздерживаться от бессознательных или неуважительных действий в этот день.
Согласно традициям и приметам, сегодня категорически запрещено делать генеральную уборку и мести пол веником - можно вымести из дома не только мусор, но и счастье, деньги и удачу.
Запрещается носить одежду темного цвета - черную или серую, иначе все лето придется провести в печали и плохом настроении.
Также нельзя плевать на землю, чтобы не осквернять ее. Если это сделать, то придет черная полоса.
Влюбленным запрещено сидеть у забора - это может привести к расставанию.
7 июня нельзя делать косметические процедуры на лице. При этом можно идти к парикмахеру, стрижка будет удачной.
В народе верили, что родившиеся 7 июня люди могут быть долгожителями. Как оберег им следует носить на себе сапфир.
Сны этой ночью показывают наши ошибки, которые мы совершили в жизни. Подумайте, правильно ли вы поступили, и постарайтесь все исправить.
О грядущих осадках предупреждают затихшие кузнечики. А вот если они громко стрекочут весь вечер, это к хорошей погоде.
День ангела (именины) сегодня отмечают: Иван, Виктория, Елена, Иннокентий, Федор.
Святой Иоанн Предтече, пророк и креститель Господень, Божелюбимый учителю доброй надежды!
Прими мою скромную молитву и оберегай меня духовно. Молюсь к Тебе с верою и смирением, ибо Ты, Иоанн, был избран Господом Предтечею Христовою, голосником Всевышнего. Моли Бога, чтобы он даровал мне мир, мудрость и силу в жизненных испытаниях.
Помоги мне пройти через покаяние и очищение, чтобы встретить Господа, как Ты встретил Его. Молись за меня, святой Иоанн Предтече, и прошу твоих благословений в моих нуждах. Аминь.
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