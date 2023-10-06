Церковне свято 6 жовтня: що заборонено і чому не можна ледачити у цей день

6 жовтня 2023 року православні відзначають день пам'яті святого апостола Фоми – одного з 12 апостолів Христа. У народному календарі дата відома під назвою Фомін день або Фома Хлібник.
Про те, що можна і не можна робити сьогодні когось привітати з іменинами, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, DayToday.
Великомученик активно проповідував слово Боже в Індії, де був схоплений і страчений язичниками у 72 році.
У народному календарі дата відома під назвою Фомін день або Фома Хлібник, оскільки до цього часу на городах закінчували роботи, селяни займалися господарськими справами, наповнювали комори на зиму.
На українських землях за старих часів дата була приурочена до закінчення робіт на городах і на полі, пишному бенкету після праць.
Як вважали наші предки, у день Фоми можна залучити удачу та вилікуватися від хвороб. Зокрема, існувало повір'я, що у це свято можна за допомогою окрайця хліба зміцнити своє здоров'я, а хворих – вилікувати. Для цього окрайці святили в церквах і частували один одного.
За традиціями, у будинках по центру багато накритого столу ставили свіжий хліб, і чим різноманітніше господині приготували меню, тим більше достатку чекає на всю сім'ю протягом року, а хвороби оминатимуть усіх домочадців.
Іменини у цей день відзначають люди з такими іменами: Іван, Макар, Ніканор, Хома.
До речі, раніше ми писали про те,які важливі свята ми відзначатимемо у жовтні 2023 року.
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