Церковный праздник 6 октября: что запрещено и почему нельзя бездельничать в этот день

Традиции этого дня

Великомученик активно проповедовал слово Божье в Индии, где был схвачен и казнен язычниками в 72 году.

В народном календаре дата известна под названием Фомин день или Фома Хлебник, поскольку к этому времени на огородах оканчивали работы, селяне занимались хозяйственным делам, наполняли амбары на зиму.

На украинских землям в старину дата была приурочена к окончанию работ в огородах и на поле, обильному пиршеству после трудов.

Как считали наши предки, в день Фомы можно привлечь удачу и излечиться от болезней. В частности, бытовало поверье, что в этот праздник можно при помощи горбушки хлеба укрепить свое здоровье, а больных - вылечить. Для этого горбушки святили в церквях и угощали друг друга.

По традициям, в домах по центру богато накрытого стола ставили свежий хлеб, и чем разнообразнее хозяйки приготовили меню, тем больше достатка ожидает всю семью в течение года, а болезни будут обходить стороной всех домочадцев.

Основные приметы

Если в день Фомы спокойная погода и нет сильного ветра - скоро придут холода.

Если 19 октября вечером заря ярко-красного цвета - стоит ждать непогоду.

Если в день Фомы выпал сухой снег - летом будет богатый урожай

Что нельзя делать 19 октября

В народе верили, что любая ложь в эту дату может принести неудачи и отвернуть достаток.

Особенно грешно было сплетничать на праздник - тогда весь негатив умножается многократно и переходит против самого обманщика.

Считалось, что если лениться и бездельничать в этот день, то может уйти достаток, и в семью придет голод.

Отказать нуждающемуся в куске хлеба считалось очень плохой приметой - верили, что тогда неурожайным будет весь год.

У кого сегодня день ангела

Именины в этот день отмечают люди с такими именами: Иван, Макар, Никанор, Фома.