Церковный праздник 6 октября: что запрещено и почему нельзя бездельничать в этот день

6 октября 2023 года православные отмечают день памяти святого апостола Фомы - одного из 12 апостолов Христа. В народном календаре дата известна под названием Фомин день или Фома Хлебник.
О том, что можно и нельзя делать сегодня кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, DayToday.
Великомученик активно проповедовал слово Божье в Индии, где был схвачен и казнен язычниками в 72 году.
В народном календаре дата известна под названием Фомин день или Фома Хлебник, поскольку к этому времени на огородах оканчивали работы, селяне занимались хозяйственным делам, наполняли амбары на зиму.
На украинских землям в старину дата была приурочена к окончанию работ в огородах и на поле, обильному пиршеству после трудов.
Как считали наши предки, в день Фомы можно привлечь удачу и излечиться от болезней. В частности, бытовало поверье, что в этот праздник можно при помощи горбушки хлеба укрепить свое здоровье, а больных - вылечить. Для этого горбушки святили в церквях и угощали друг друга.
По традициям, в домах по центру богато накрытого стола ставили свежий хлеб, и чем разнообразнее хозяйки приготовили меню, тем больше достатка ожидает всю семью в течение года, а болезни будут обходить стороной всех домочадцев.
Именины в этот день отмечают люди с такими именами: Иван, Макар, Никанор, Фома.
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