Церковне свято 6 листопада: не робіть цього сьогодні, інакше до хати прийде біда

Що можна і не можна робити, кого привітати з днем янгола та які прикмети на 6 листопада, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Цього дня згадують про Павла Сповідника, який захищав віру та не боявся гонінь. Його життя було тернистим, але він не відступився від Господа і до останнього розповідав про нього людям. За це Павла вбили просто під час богослужіння.

Мощі Павла знаходяться у Венеції. Однак раніше їх переносили до Константинополя, але потім останки Сповідника вирішили назавжди помістити в Італії.

Раніше цей день вважали днем першого льоду. Вважалося, що саме на Павла Сповідника річки покривалися першою кригою. Цього дня не заведено ходити на рибалку, натомість у минулому люди займалися домашніми справами.

Прикмети дня

наснився кошмар - поруч причаївся ворог

пішов перший сніг - вся зима буде сніжною

вітер обламує гілки - вдарять сильні морози

річки не вкрилися кригою - зима запізниться

вікна покрило інеєм - га теплу погоди можна не чекати до весни.

Що сьогодні не можна робити

Цього дня категорично заборонено щось віддавати із власного будинку. Нічого не виносьте та не даруйте, інакше буде нещастя. Також не можна займатися важкою працею. Не варто плавати у човнах або спускатися на воду.

Щоб не викликати біду, не говоріть погано про інших людей. Заборонено ходити на рибалку та зловживати алкоголем.

День янгола сьогодні святкують: Олександр, Олександра, Антоніна, Антон, Павло, Паула, Микита, Ярослав.

Головна молитва дня

"Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, від Батька народженого перед усіма віками - світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, народженого, нествореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося.

Він заради нас, людей, і нашого заради спасіння зійшов з небес, і втілився з Духа Святого та Марії Діви і став людиною. І був розіп'ятий за нас, і страждав, і похований, і воскрес на третій день, згідно з Писанням. І піднявся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його Царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа життєдайного, від Отця [і Сина] похідного, що з Отцем і Сином рівнопоклонимий, рівнославний, що говорить через пророків.

Сповідую єдине хрещення на залишення гріхів. Амінь".