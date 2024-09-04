Церковне свято 5 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Захарія є важливою фігурою в християнських та юдейських традиціях, згадуваною в Новому Завіті. Він був священником із роду Аарона, як і його дружина Єлизавет. Подружжя було праведним, але бездітним.

Одного разу, під час служіння в храмі, до Захарії з'явився ангел Гавриїл. Він сказав, що Єлисавета народить сина, якого потрібно назвати Іваном. Захарія не повірив через їх похилий вік, і через це ангел зробив його німим до народження дитини.

Коли народився Іван, Захарія написав його ім'я на табличці, і одразу ж повернув собі здатність говорити. Він прославив Бога і виголосив пророцтво про порятунок через Ісуса Христа та роль Івана як Предтечі.

Після цього Захарія більше не згадується в Новому Завіті. За переказами, він загинув, відмовившись видати місце перебування своєї родини під час переслідувань Іродом Великим.

Грузинські фрески в Єрусалимському монастирі (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Сваритися та лихословити

Пліткувати, давати порожні обіцянки

Ходити у старому чи брудному одязі.

Також не рекомендується брати до рук крупи чи будь-що сипуче, інакше в майбутньому вас чекатимуть фінансові проблеми.

Народні прикмети і традиції 5 вересня

Червоний світанок - погода буде поганою

Жаби поховалися - насувається негода

Низько пливуть хмари - скоро буде дощ

На горобині багато ягід - до затяжних дощів

Жовтіє листя на горобині - зима прийде рано.

У старі часи українці вірили, що саме в цей день визначається доля людини, і враховуються всі її вчинки - як добрі, так і погані.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Раїса, Єлизавета, Іраїда.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: