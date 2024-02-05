UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Церковне свято 5 лютого: що заборонено робити та за кого важливо помолитися

Що робити 5 лютого (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

5 лютого церква за новим календарем вшановує пам'ять святої мучениці Агафії.

Про те, що потрібно зробити у цей день, а що - категорично заборонено, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія свята

Агафія народилася у багатій родині, її намагалися змусити прийняти язичницьку віру. Але вона відмовилася, за що її катували. В першу ніч, коли Агафію утримували в неволі після тортур, до неї прийшов апостол Петро. Він зцілив її рани. Але Агафію продовжували катувати, через це місто ледь не зруйнував землетрус. Потім її кинули до в'язниці, де вона померла.

Вважається, що Агафія допомагає тим, хто займається рогатою худобою. Цього дня можна молитися, аби свята врятувала тварин від хвороб та злого ока. Окрім цього, 5 лютого треба молитися за мертвих людей, аби врятувати їхні душі.

Головні прикмети цього дня

  • вдарив мороз - скоро прийде весна
  • сухо та немає опадів - літо буде неврожайним
  • день теплий та сонячний - весна дощитиме.

Що категорично заборонено робити 5 лютого

  • сваритися та з'ясовувати стосунки
  • забивати худобу
  • розводити бруд та залишати безлад
  • лінуватися та байдикувати.

День ангела сьогодні святкують:

Володимир, Геннадій, Іван, Катерина, Федір.

 

Раніше ми вже розповідали про новий церковний календар на лютий.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, у кого в лютому день ангела.

Читайте РБК-Україна в Google News
святацерковный календарь