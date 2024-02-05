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Церковный праздник 5 февраля: что запрещено делать и за кого важно помолиться

Что делать 5 февраля (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

5 февраля церковь по новому календарю чтит память святой мученицы Агафьи.

О том, что нужно сделать в этот день, а что - категорически запрещено, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

Агафья родилась в богатой семье, ее пытались заставить принять языческую веру. Но она отказалась, за что ее пытали. В первую ночь, когда Агафью удерживали в неволе после пыток, к ней пришел апостол Петр. Он исцелил ее раны. Но Агафью продолжали пытать, из-за этого город едва не разрушило землетрясение. Затем ее бросили в тюрьму, где она скончалась.

Считается, что Агафья помогает тем, кто занимается рогатым скотом. В этот день можно молиться, чтобы святая спасла животных от болезней и злого глаза. Кроме этого, 5 февраля нужно молиться за мертвых людей, чтобы спасти их души.

Главные приметы этого дня

  • ударил мороз - скоро придет весна
  • сухо и нет осадков - лето будет неурожайным
  • день теплый и солнечный - весна будет дождь.

Что категорически запрещено делать 5 февраля

  • ссориться и выяснять отношения
  • забивать скот
  • разводить грязь и оставлять беспорядок
  • лениться и бездельничать.

День ангела сегодня празднуют:

Владимир, Геннадий, Иван, Екатерина, Федор.

 

Раньше мы уже рассказывали о новом церковном календаре на февраль.

Кроме того, недавно стало известно, у кого в феврале день ангела.

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