Церковный праздник 5 февраля: что запрещено делать и за кого важно помолиться

5 февраля церковь по новому календарю чтит память святой мученицы Агафьи.
О том, что нужно сделать в этот день, а что - категорически запрещено, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Агафья родилась в богатой семье, ее пытались заставить принять языческую веру. Но она отказалась, за что ее пытали. В первую ночь, когда Агафью удерживали в неволе после пыток, к ней пришел апостол Петр. Он исцелил ее раны. Но Агафью продолжали пытать, из-за этого город едва не разрушило землетрясение. Затем ее бросили в тюрьму, где она скончалась.
Считается, что Агафья помогает тем, кто занимается рогатым скотом. В этот день можно молиться, чтобы святая спасла животных от болезней и злого глаза. Кроме этого, 5 февраля нужно молиться за мертвых людей, чтобы спасти их души.
Владимир, Геннадий, Иван, Екатерина, Федор.
Раньше мы уже рассказывали о новом церковном календаре на февраль.
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