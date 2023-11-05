Церковне свято 5 листопада: яких справ сьогодні треба уникати і кого вітати з іменинами

Історія свята

Батьки Галіктіона жили у ІІІ ст. у місті Емесі (Ліван). Вони довго не мали дітей, тому постійно молились Ісусу, щоб послав їм нащадка. А коли у них народився син, то вони виховували його у християнській вірі.

Коли Галіктіону виповнилося 24 роки, він заручився Єпистимією, яка сповідувала язичництво. Втім під впливом свого коханого вона увірувала в Христа. Тоді пара вирішила не одружуватись, а присвятити все своє життя Богові. Обоє пішли у монастирі поблизу Синаю.

У ті часи християн переслідували ідолопоклонники. Коли вони напали на монастир, то ув'язнили Галіктіона. Як тільки про це дізналася Епистимія, то сама прийшла до в'язниці. Пару довго катували, але вони не зреклися своєї віри і загинули мученицькою смертю.

У народі вірили, що в цей день молоді дівчата мають помолитися за вдале заміжжя. Також дівчата розкидали монетки у дворі, щоб до них прийшов наречений.

Прикмети дня

якщо верба вкрилася інеєм - зима буде довше звичайної

якщо сніг йде і лягає нерівно - наступного року буде багатий урожай жита

дерева, вкриті інеєм, віщують близьку відлигу

Місяць в імлі - чекайте тривалої негоди

Що сьогодні не можна робити

їхати в далеку дорогу

зустрічатися з недругами

лихословити, сваритися та ображатися

підписувати важливі документи і робити великі покупки

ухвалювати важливі рішення, пошкодуєте про них

День ангела сьогодні святкують: Григорій, Гаврило, Тимофій, Памфіл, Тихон, Галактіон.

Молитва за вдале заміжжя

"Пресвята Богородиця, почуй смиренну молитву з глибини серця дівочого мого: дай мені чоловіка чесного і благочестивого, щоб ми в любові з ним і в злагоді прославляли тебе і милосердного Бога: Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків". Амінь