Церковный праздник 5 ноября: каких дел сегодня нужно избегать и кого поздравлять с именинами

5 ноября церковь по новому календарю чтит память мучеников Галактиона и Епистимии.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Родители Галиктиона жили в III веке в городе Эмеси (Ливан). Они долго не имели детей, поэтому молились Иисусу, чтобы послал им потомка. А когда родился сын, они воспитывали его в христианской вере.
Когда Галиктиону исполнилось 24 года, он обручился с Епистимией, которая исповедовала язычество. Однако, под влиянием своего возлюбленного она уверовала во Христа. Тогда пара решила не жениться, а посвятить всю свою жизнь Богу. Оба пошли в монастыри вблизи Синая.
В те времена христиан преследовали идолопоклонники. Когда они напали на монастырь, они забрали в тюрьму Галиктиона. Как только об этом узнала Эпистимия, то сама пришла к ним. Пару долго пытали, но они не отреклись от своей веры и погибли мученической смертью.
В народе верили, что в этот день нужно молодым девушкам помолиться за удачное замужество. Также девушки разбрасывали монетки во дворе, чтобы к ним пришел жених.
День ангела сегодня празднуют: Григорий, Гаврило, Тимофей, Памфил, Тихон, Галактион.
"Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне человека честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли тебя и милосердного Бога: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков ". Аминь
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