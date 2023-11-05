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Церковный праздник 5 ноября: каких дел сегодня нужно избегать и кого поздравлять с именинами

Какой церковный праздник 5 ноября (фото: Freepik)
Автор: Styler

5 ноября церковь по новому календарю чтит память мучеников Галактиона и Епистимии.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

Родители Галиктиона жили в III веке в городе Эмеси (Ливан). Они долго не имели детей, поэтому молились Иисусу, чтобы послал им потомка. А когда родился сын, они воспитывали его в христианской вере. 

Когда Галиктиону исполнилось 24 года, он обручился с Епистимией, которая исповедовала язычество. Однако, под влиянием своего возлюбленного она уверовала во Христа. Тогда пара решила не жениться, а посвятить всю свою жизнь Богу. Оба пошли в монастыри вблизи Синая.

В те времена христиан преследовали идолопоклонники. Когда они напали на монастырь, они забрали в тюрьму Галиктиона. Как только об этом узнала Эпистимия, то сама пришла к ним. Пару долго пытали, но они не отреклись от своей веры и погибли мученической смертью.

В народе верили, что в этот день нужно молодым девушкам помолиться за удачное замужество. Также девушки разбрасывали монетки во дворе, чтобы к ним пришел жених.

Приметы дня

  • если ива покрылась инеем - зима будет дольше обычной
  • если снег идет и ложится неровно - в следующем году будет богатый урожай ржи
  • деревья, покрытые инеем, предвещают близкую оттепель
  • Луна во мгле - ждите длительной непогоды

Что сегодня нельзя делать

  • ехать в дальний путь
  • встречаться с недругами
  • злословить, ссориться и обижаться
  • подписывать важные документы и делать большие покупки
  • принимать важные решения, иначе пожалеете о них

День ангела сегодня празднуют: Григорий, Гаврило, Тимофей, Памфил, Тихон, Галактион.

Молитва за замужество

"Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне человека честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли тебя и милосердного Бога: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков ". Аминь

 

Ранее мы рассказывали, какие праздники будут в ноябре 2023 года.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

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