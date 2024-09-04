Церковне свято 4 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Сьогодні, 4 вересня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого пам’ять святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії та з ним трьох отроків за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Вавила був важливою фігурою в ранньому християнстві. Він був відомий своєю відданістю віруванню та сміливим захистом християнської віри. Його життя та мученицька смерть стали символами відданості Богу і боротьби з язичницькою владою.

Вавила народився в Антіохії, важливому місті Римської імперії, в якому починало розвиватися християнство. Став єпископом Антіохії в період переслідування вірян римською владою. Він був відданим пастирем і захисником віри.

Один з найвідоміших епізодів з життя святого Вавили - його конфлікт з римським імператором. Імператор, ім'я якого не збереглося, спробував увійти до християнського храму в Антіохії, щоб принести там язичницьку жертву. Вавила рішуче заборонив йому це зробити, не дозволивши порушити святиню. Імператор розгнівався і велів заарештувати єпископа.

Під час тортур він не зрікся своєї віри і не відмовився від Христа. Після цього святий Вавила і троє його учнів були страчені. Вони стали мучениками за свою віру, і їхній героїзм став важливим прикладом для всіх християн.

День пам'яті святого Вавила і трьох його учнів (зображення: kyrios.org.ua)

Що не можна робити сьогодні, 4 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити і сваритися

Давати або брати гроші в борг

Відмовляти у допомозі

Розводити багаття на дворі.

Також не рекомендується вдягати темний одяг, оскільки він буде притягувати нещастя та горе. Окрім цього, не радять ходити в гості, адже сьогодні це принесе лише неприємності.

З давніх часів українці молилися святому Вавилі та просили в нього здоров’я для тварин.

Народні прикмети і традиції цього дня

Дощить з самого ранку - взимку буде багато снігу

Багато горіхів і мало грибів - до дуже суворих холодів

На горобині вродили ягоди - буде морозна зима

У цибуля багато лушпиння - до холодної зими.

Зазвичай близько 4 вересня закінчуються основні польові та городні роботи. Селяни готуються до зимового сезону, завершуючи збір врожаю і готуючись до холодів. Також за традицією готують страви з цибулею.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Симон, Олена.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: