Церковный праздник 4 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Сегодня, 4 сентября, праздник - православные украинцы чтят память святого память святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии и с ним трех отроков по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Вавила был важной фигурой в раннем христианстве. Он был известен своей верностью верованию и смелой защитой христианской веры. Его жизнь и мученическая смерть стали символами преданности Богу и борьбы с языческой властью.

Вавила родился в Антиохии, важном городе Римской империи, где начинало развиваться христианство. Стал епископом Антиохии в период преследования верующих римскими властями. Он был преданным пастырем и защитником веры.

Один из самых известных эпизодов из жизни святого Вавилы - его конфликт с римским императором. Император, имя которого не сохранилось, попытался войти в христианский храм в Антиохии, чтобы принести там языческую жертву. Вавила решительно запретил ему это сделать, не позволив нарушить святыню. Император рассердился и велел арестовать епископа.

Во время пыток он не отрекся от своей веры и не отказался от Христа. После этого святой Вавил и трое его учеников были казнены. Они стали мучениками за свою веру, и их героизм стал важнейшим примером для всех христиан.

День памяти святого Вавила и троих его учеников (изображение: kyrios.org.ua)

Что нельзя делать сегодня, 4 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Злословить и ссориться

Давать или брать деньги в долг

Отказывать в помощи

Разводить костер во дворе.

Также не рекомендуется одевать темную одежду, поскольку она будет притягивать несчастье и горе. Кроме того, не советуют ходить в гости, ведь сегодня это принесет только неприятности.

С давних времен украинцы молились святому Вавиле и просили у него здоровье для животных.

Народные приметы и традиции этого дня

Дождь с самого утра - зимой будет много снега

Много орехов и мало грибов - к очень суровым холодам

На рябине уродились ягоды - будет морозная зима

У лука много шелухи - к холодной зиме.

Обычно около 4 сентября оканчиваются основные полевые и огородные работы. Фермеры готовятся к зимнему сезону, завершая сбор урожая и готовясь к холодам. Также по традиции готовят блюда с луком.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Василий, Григорий, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Александр, Афанасий, Павел, Петр, Симон, Елена.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: