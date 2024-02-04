Церковне свято 4 лютого: головні прикмети дня і найсильніша молитва для захисту від всього лихого

4 лютого церква за новим календарем вшановує пам'ять святого преподобного Ісидора Пилусіотського, за старим стилем у цей день молилися до святого апостола Тимофія.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Ісидор Пилусіотський християнський чернець, ігумен та священник, учень Івана Золотоустого. Церква визнає його за святого.
Ісидор народився у багатій родині в єгипетському місті Александрії. Втім він покинув світські розкоші, поселився у пустелі, де з часом заснував монастир. Там він став ігуменом, а потім висвятився на священника. Ісидор написав багато духовних повчань. Святий зазнав багато лиха від єретиків, але зніс їх заради любові до Христа. Помер Ісидор Пилусійський у середині V столітті у глибокій старості.
Традиційно у цей день жінки намагалися переробити всю хатню роботу. Також на це свято читали спеціальні молитви, які мали захищати від звірів у лісі. Знахарі заговорювали вітер, робили одвороти і привороти, лікували хвороби підшлункової залози і шлунка.
День ангела сьогодні святкують: Микита, Микола, Юрій, Іван, Кирило, Йосип, Аврам, Сидір, Георгій, Єгор та Ганна.
"Прославляю Тебе, Господи, від усього серця мого. Перед ангелами співатиму похвалу Тобі за те, що Ти почув усі слова уст моїх. Буду поклонятися перед святим храмом Твоїм і славити ім’я Твоє за милість Твою і правду Твою, бо Ти звеличив слово Твоє над усе.
В який тільки день я взиватиму до Тебе, Ти скоро почуй мене, і Твоєю силою збільш силу душі моєї. Будуть прославляти Тебе, Господи, всі царі землі, коли почують слова уст Твоїх. Будуть в піснях прославляти путі Господні, бо велика слава Господня, бо високий Господь: бачить упокореного, і гордого пізнає здалека. Коли прийдуть на мене напасті, Ти відживиш мене проти лютости ворогів моїх; простягнеш руку Твою, і спасе мене правиця Твоя. Господь віддасть за мене; Господи, милість Твоя повік, не відкинь творіння рук Твоїх". Амінь.
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