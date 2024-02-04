Церковный праздник 4 февраля: главные приметы дня и самая сильная молитва для защиты от всего плохого

4 февраля церковь по новому календарю чтит память святого преподобного Исидора Пилусиотского, по старому стилю в этот день молились святому апостолу Тимофею.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Исидор Пилусиотский христианский монах, игумен и священник, ученик Иоанна Златоуста. Церковь признает его святым.
Исидор родился в богатой семье в египетском городе Александрии. Но он покинул светские роскоши, поселился в пустыне, где со временем основал монастырь. Там он стал игуменом, а потом - священником. Исидор написал много духовных наставлений. Святой испытал много бед от еретиков, но снес их ради любви ко Христу. Умер Исидор Пилуссийский в середине V века в глубокой старости.
Традиционно в этот день женщины пытались переделать всю работу по дому. Также на этот праздник читали специальные молитвы, которые должны были защищать от зверей в лесу. Знахари заговаривали ветер, совершали отвороты и привороты, лечили болезни поджелудочной железы и желудка.
День ангела сегодня отмечают: Никита, Николай, Юрий, Иван, Кирилл, Иосиф, Аврам, Сидор, Георгий, Егор и Анна.
"Прославляю Тебя, Господи, от всего сердца моего. Перед ангелами буду петь похвалу Тебе за то, что Ты услышал все слова уст моих. Буду поклоняться пред святым храмом Твоим и славить имя Твое за милость Твою и правду Твою, потому что Ты возвеличил слово Твое больше всего.
В какой только день я буду взывать к Тебе, Ты скоро услышь меня, и Твоей силой усилил душу мою. Будут прославлять Тебя, Господи, все цари земли, когда услышат слова уст Твоих. Будут в песнях прославлять пути Господни, ибо велика слава Господня, ибо высок Господь: видит смиренного и гордого узнает издалека. Когда придут на меня напасти, Ты отживишь меня против ярости врагов моих; протянешь руку Твою, и спасет меня десница Твоя. Господь воздаст за меня; Господи, милость Твоя вовек, не отвергни творения рук Твоих". Аминь.
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