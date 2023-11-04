Церковне свято 4 листопада: що сьогодні категорично не можна робити, щоб не втратити щастя

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Никандр та Єрмей були учнями святого Тита - послідовника апостола Павла. Вони багато проповідували й навернули багатьох язичників у християнство. Про це дізнались місцеві правителі, які сповідували язичництво, тому наказали зловити вірян. Нікандра та Єрмея катували, але вони так і не зреклися Христа, й загинули мученицькою смертю.

У народі вірили, що в цей день нечиста сила ходить по землі, тому люди намагались зайвий раз не виходити з дому. Також, щоб захистити свої домівки, треба було над вікном і дверима крейдою намалювати хрестик. А по підвіконню розсипали горобину - вона також мала захистити від злих сил.

Прикмети дня

якщо калюжі вкрилися льодом, то в грудні буде багато снігу

ранковий туман віщує відлигу

якщо на деревах іній, то скоро будуть морози

дикі качки не відлетіли у теплі краї - зима буде м'якою

якщо мишей більше, ніж зазвичай - зима буде холодною

навколо сонця білі круги - чекайте сніжну бурю

Що сьогодні не можна робити

виносити гроші, їжу та інші речі з дому, інакше ризикуєте втратити щастя

святкувати весілля, бо подружнє життя не вдасться

давати гроші в борг навіть найближчим родичам

заводити нові знайомства

не варто торгувати сьогодні та укладати важливі угоди

надовго відкривати вікна, бо так закликаєте злі сили у дім

День ангела сьогодні святкують: Ілля, Олександр, Іван, Порфирій, Семен, Степан, Фаїна, Федір.

Головна молитва дня

"Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих‚ хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє: радуйся‚ Пречесний і Животворчий Хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп’ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов‚ й подолав силу диявола‚ й дарував нам тебе, Хрест Свій Чесний‚ на прогнання всякого супротивника.

О, Пречесний і Животворчий Хресте Господній, допомагай мені зі Святою Дівою Богородицею й зо всіма святими Небесними Силами завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків.



Захисти мене‚ Господи‚ силою Чесного і Животворчого Твого Хреста і ним охорони мене від усякого зла". Амінь.