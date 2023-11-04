Церковный праздник 4 ноября: что сегодня категорически нельзя делать, чтобы не потерять счастье
4 ноября церковь по новому календарю чтит память священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История праздника
Никандр и Ермей были учениками святого Тита - последователя апостола Павла. Они много проповедовали и обратили многих язычников в христианство. Об этом узнали местные правители, исповедовавшие язычество, поэтому приказали поймать верующих. Никандра и Ермея пытали, но они так и не отреклись от Христа, и погибли мученической смертью.
В народе верили, что в этот день нечистая сила ходит по земле, поэтому люди старались лишний раз не выходить из дома. Также, чтобы защитить свои дома, надо было над окном и дверью мелом нарисовать крестик. А на подоконнике рассыпали рябину - она также должна была защитить от злых сил.
Приметы дня
- если лужи покрылись льдом, то в декабре будет много снега
- утренний туман предвещает оттепель
- если на деревьях иней, то скоро будут морозы
- дикие утки не улетели в теплые края - зима будет мягкой
- если мышей больше, чем обычно - зима будет холодной
- вокруг солнца белые круги - ждите снежную бурю
Что сегодня нельзя делать
- выносить деньги, еду и другие вещи из дома, иначе рискуете потерять счастье
- праздновать свадьбу, потому что супружеская жизнь не удастся
- давать деньги взаймы даже ближайшим родственникам
- заводить новые знакомства
- не стоит торговать сегодня и заключать важные сделки
- надолго открывать окна, потому что так призываете злые силы в дом
День ангела сегодня празднуют: Илья, Александр, Иван, Порфирий, Семен, Степан, Фаина, Федор.
Главная молитва дня
"Да воскреснет Бог и развеются враги Его, и да бегут от лица Его все ненавистники Его. Как исчезает дым, пусть исчезнут, как тает воск от лица огня, так да погибнут бесы от лица любящих Бога и осеняющих себя крестным знамением и в радости произносит: радуйся, Пречестный и Животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою распятого на тебе Господа нашего Иисуса Христа, сошедшего в ад, и преодолевшего силу диавола, и дарившего нам тебя, Крест Свой Честный, на изгнание всякого противника.
О, Пречестный и Животворящий Крест Господень, помогай мне со Святой Девой Богородицей и со всеми святыми Небесными Силами всегда, ныне, и постоянно, и во веки веков.
Защити меня, Господи, силою Честного и Животворящего Твоего Креста и им избавь меня от всякого зла". Аминь.
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