Церковне свято 4 листопада: що категорично не можна робити, щоб не зіпсувати день

Історія церковного свята

Преподобний Меркурій разом з преподобним Паїсієм проживали в Печерському монастирі в XIV столітті. Друзі разом відбували подвиг чернецтва та завжди допомагали один одному в біді.

Паїсій та Меркурій суворо дотримувалася Божих заповідей, за що Господь не розлучав їх після смерті. Нетлінні мощі преподобних зберігаються в Дальніх печерах.

Ким був Павло Конюшкевич

Святитель Павло (при народженні Петро) Конюшкевич народився на Галичині в 1705 році, в родині міщан. Батьки прищепили сину прихильність до християнської віри, тому Петро обрав шлях релігії.

Спочатку він здобув освіту в Самбірській братській школі, а потім навчався в Києво-Могилянській академії. В 1733 році Петро прийняв чернечий постриг в Києво-Печерській лаврі, обравши ім'я Павло.

За рік Конюшкевич став ієродияконом та розпочав викладання в Києво-Могилянській академії. А з 1743 святитель обіймав посаду архімандрита Юр'ївського монастиря, якому Петро присвятив майже 14 років життя.

Павло Конюшкевич (зображення: Вікіпедія)

Згодом Конюшкевича висвятили на митрополита Сибірського і Тобольського. За часи його діяльності збудовано багато дерев'яних та приблизно 20 кам'яних церков. Павло уважно ставився до керування, проте був щедрим до сиріт та бідних.

Проте діяльність митрополита викликала заздрощі місцевих священників, через що Павла викликали до Петербурга. Невдоволення було викликано намаганням святителя зберегти незалежність Православної Церкви від впливу влади. Крім цього, Павло, пам'ятаючи своє коріння, спілкувався українською мовою.

Не чекаючи закінчення справи, митрополит звернувся до Синоду з проханням звільнити його від обов'язків через старість та хвороби та відпустити до Києво-Печерської лаври. Прохання задовольнили, тому решту життя Павло провів в Україні, заповівши все своє майно бідним.

4 листопада митрополит помер. Павла поховали в успенському соборі, а в 1999 році канонізували.

Важливі заборони 4 листопада

Для того, щоб не зіпсувати день, сьогодні не можна робити наступне:

Укладати важливі угоди - може бути невдача

Позичати гроші навіть найближчим людям - може прийти бідність

Виносити з дому їжу або цінні речі - можна "винести" щастя

Надовго відчиняти вікна - можуть залетіти злі духи

Народні традиції і прикмети

Якщо сьогодні іде злива, погана погода триватиме довго

4 листопада вранці з'явився туман - буде потепління

Сьогодні день сонячний - до швидкого похолодання

Якщо 4 листопада немає опадів, врожай в наступному році буде меншим

Цього дня пращури перевіряли льохи, прибирали бруд та підпалювали ялівець. Ним обкурювали приміщення, щоб запаси довше зберігалися та не гнили.

У кого іменини 4 листопада

4 листопада, за новим стилем, день ангела відзначають власники таких імен: Ян, Микола, Григорій, Ілля, Іван Ісмаїл, Симон, Олександр, Степан.

До того ж за старим стилем сьогодні іменини у людей з такими іменами: Денис, Василь, Захар, Вольдемар, Володимир, Теодор, Іраклій, Герман, Григорій, Іван, Максиміліан, Костянтин, Микола, Павло, Єлизавета, Олександр, Серафим, Федір, Ян, Глікерія, Ганна.