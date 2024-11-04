Церковный праздник 4 ноября: что категорически нельзя делать, чтобы не испортить день

История церковного праздника

Преподобный Меркурий вместе с преподобным Паисием проживали в Печерском монастыре в XIV веке. Друзья вместе совершали подвиг монашества и всегда помогали друг другу в беде.

Паисий и Меркурий строго соблюдали Божьи заповеди, за что Господь не разлучал их после смерти. Нетленные мощи преподобных хранятся в Дальних пещерах.

Кем был Павел Конюшкевич

Святитель Павел (при рождении Петр) Конюшкевич родился в Галиции в 1705 году, в семье мещан. Родители привили сыну благосклонность к христианской вере, поэтому Петр избрал путь религии.

Сначала он получил образование в Самборской братской школе, затем учился в Киево-Могилянской академии. В 1733 году Петр принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре, выбрав имя Павел.

Через год Конюшкевич стал иеродиаконом и начал преподавать в Киево-Могилянской академии. А с 1743 г. святитель занимал должность архимандрита Юрьевского монастыря, которому Петр посвятил почти 14 лет жизни.

Павел Конюшкевич (изображение: Википедия)

Впоследствии Конюшкевич был рукоположен в митрополита Сибирского и Тобольского. За время его деятельности построено много деревянных и около 20 каменных церквей. Павел внимательно относился к управлению, но был щедр к сиротам и бедным.

Однако деятельность митрополита вызывала зависть местных священников, из-за чего Павла вызвали в Петербург. Недовольство было вызвано попыткой святителя сохранить независимость Православной Церкви от влияния власти. Кроме этого, Павел, помня свои корни, общался на украинском языке.

Не дожидаясь окончания дела, митрополит обратился в Синод с просьбой освободить его от обязанностей по старости и болезням и отпустить в Киево-Печерскую лавру. Просьбу удовлетворили, поэтому оставшуюся жизнь Павел провел в Украине, завещав все свое имущество бедным.

4 ноября митрополит скончался. Павла похоронили в Успенском соборе, а в 1999 году канонизировали.

Важные запреты 4 ноября

Для того чтобы не испортить день, сегодня нельзя делать следующее:

Заключать важные сделки - может быть неудача

Одалживать деньги даже самым близким людям - может прийти бедность

Выносить из дома еду или ценные вещи - можно "вынести" счастье

Надолго открывать окна - могут залететь злые духи

Народные традиции и приметы

Если сегодня идет ливень, плохая погода продлится долго

4 ноября утром появился туман - будет потепление

Сегодня день солнечный - к быстрому похолоданию

Если 4 ноября нет осадков, урожай в следующем году будет меньше

В этот день предки проверяли погреба, убирали грязь и поджигали можжевельник. Им окуривали помещение, чтобы запасы дольше хранились и не гнили.

У кого именины 4 ноября

4 ноября, по новому стилю, день ангела отмечают владельцы таких имен: Ян, Николай, Григорий, Илья, Иван Исмаил, Симон, Александр, Степан.

К тому же по старому стилю сегодня именины у людей с такими именами: Денис, Василий, Захар, Вольдемар, Владимир, Теодор, Ираклий, Герман, Григорий, Иван, Максимилиан, Константин, Николай, Павел, Елизавета, Александр, Серафим, Федор, Иоанн, Гликерия, Анна.