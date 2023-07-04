Церковне свято 4 липня: що потрібно зробити в особливий день, а що - заборонено

Сьогодні, 4 липня, віруючі вшановують пам'ять мученика Юліана Тарсійського.
Що можна робити в особливий день, що заборонено, і як помолитися за благополуччя – у матеріалі Styler.
Юліан жив у часи гонінь Діоклетіана. Його мати була християнкою, батько язичником. Після смерті чоловіка мати охрестила сина та виховувала його за законами християнства. Коли Юліан досяг повноліття, був схоплений і піддавався катуванням як християнин. На очах Юліана закатували до смерті його мати, яка не захотіла зрікатися християнства.
Самого ж мученика зашили в мішок, наповнений піском та отруйними гадами, і кинули в море. Тіло мученика було винесене хвилями на берег у Олександрії та з честю поховано однією благочестивою олександрійською християнкою.
У це народне свято люди збирають липовий цвіт. Він має чудодійну цілющу силу в цей день.
4 липня іменини святкують: Олексій, Анастасія, Антон, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій, Василина.
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