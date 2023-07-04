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Церковне свято 4 липня: що потрібно зробити в особливий день, а що - заборонено

Яке свято 4 липня (Getty Images)
Автор: Styler

Сьогодні, 4 липня, віруючі вшановують пам'ять мученика Юліана Тарсійського.

Що можна робити в особливий день, що заборонено, і як помолитися за благополуччя – у матеріалі Styler.

У чому суть свята

Юліан жив у часи гонінь Діоклетіана. Його мати була християнкою, батько язичником. Після смерті чоловіка мати охрестила сина та виховувала його за законами християнства. Коли Юліан досяг повноліття, був схоплений і піддавався катуванням як християнин. На очах Юліана закатували до смерті його мати, яка не захотіла зрікатися християнства.

Самого ж мученика зашили в мішок, наповнений піском та отруйними гадами, і кинули в море. Тіло мученика було винесене хвилями на берег у Олександрії та з честю поховано однією благочестивою олександрійською християнкою.

У це народне свято люди збирають липовий цвіт. Він має чудодійну цілющу силу в цей день.

Головні прикмети цього дня

  • Грім на 4 липня - до затяжної негоди.
  • Соловей голосно співає - до теплої погоди.
  • Вітер із півночі - буде суха, спекотна погода.
  • Якщо вранці багато роси, буде добрий урожай.
  • Якщо 4 липня спека, зима буде холодною.

Що не можна робити сьогодні

  • Починати нові та важливі справи.
  • Приймати поспішні рішення.
  • Рубати дерева.
  • Допускати негативні думки.
  • Вирушати у подорожі.

4 липня іменини святкують: Олексій, Анастасія, Антон, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій, Василина.

Раніше ми писали, коли святкуватиме Маковея та інші Спаси у 2023 році, і як зміняться дати в новому календарі.

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