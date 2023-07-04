Церковне свято 4 липня: що потрібно зробити в особливий день, а що - заборонено

У чому суть свята

Юліан жив у часи гонінь Діоклетіана. Його мати була християнкою, батько язичником. Після смерті чоловіка мати охрестила сина та виховувала його за законами християнства. Коли Юліан досяг повноліття, був схоплений і піддавався катуванням як християнин. На очах Юліана закатували до смерті його мати, яка не захотіла зрікатися християнства.

Самого ж мученика зашили в мішок, наповнений піском та отруйними гадами, і кинули в море. Тіло мученика було винесене хвилями на берег у Олександрії та з честю поховано однією благочестивою олександрійською християнкою.

У це народне свято люди збирають липовий цвіт. Він має чудодійну цілющу силу в цей день.

Головні прикмети цього дня

Грім на 4 липня - до затяжної негоди.

Соловей голосно співає - до теплої погоди.

Вітер із півночі - буде суха, спекотна погода.

Якщо вранці багато роси, буде добрий урожай.

Якщо 4 липня спека, зима буде холодною.

Що не можна робити сьогодні

Починати нові та важливі справи.

Приймати поспішні рішення.

Рубати дерева.

Допускати негативні думки.

Вирушати у подорожі.

4 липня іменини святкують: Олексій, Анастасія, Антон, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій, Василина.