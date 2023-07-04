Церковный праздник 4 июля: что нужно сделать в особенный день, а что - запрещено

Сегодня, 4 июля, верующие почитают память мученика Юлиана Тарсийского.
Что можно делать в особенный день, что запрещено, и как помолиться о благополучии - в материале Styler.
Юлиан жил во времена гонений Диоклетиана. Его мама была христианкой, отец язычником. После смерти мужа мать окрестила сына и воспитывала его по законам христианства. Когда Юлиан достиг совершеннолетия, был схвачен и подвергался пыткам как христианин. На глазах Юлиана замучили до смерти его мать, которая не захотела отрекаться от христианства.
Самого же мученика зашили в мешок, наполненный песком и ядовитыми гадами, и бросили в море. Тело мученика было вынесено волнами на берег у Александрии и с честью похоронено одной благочестивой александрийской христианкой.
В этот народный праздник люди собирают липовый цвет. Он обладает чудодейственной целебной силой в этот день.
4 июля именины празднуют: Алексей, Анастасия, Антон, Георгий, Иван, Иона, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан, Юлий, Василина.
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