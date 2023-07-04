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Церковный праздник 4 июля: что нужно сделать в особенный день, а что - запрещено

Какой праздник 4 июля (Getty Images)
Автор: Styler

Сегодня, 4 июля, верующие почитают память мученика Юлиана Тарсийского.

Что можно делать в особенный день, что запрещено, и как помолиться о благополучии - в материале Styler.

В чем суть праздника

Юлиан жил во времена гонений Диоклетиана. Его мама была христианкой, отец язычником. После смерти мужа мать окрестила сына и воспитывала его по законам христианства. Когда Юлиан достиг совершеннолетия, был схвачен и подвергался пыткам как христианин. На глазах Юлиана замучили до смерти его мать, которая не захотела отрекаться от христианства.

Самого же мученика зашили в мешок, наполненный песком и ядовитыми гадами, и бросили в море. Тело мученика было вынесено волнами на берег у Александрии и с честью похоронено одной благочестивой александрийской христианкой.

В этот народный праздник люди собирают липовый цвет. Он обладает чудодейственной целебной силой в этот день.

Главные приметы этого дня

  • Гром на 4 июля - к затяжной непогоде.
  • Соловей громко поет - к теплой погоде.
  • Ветер с севера - будет сухая, жаркая погода.
  • Если утром много росы, будет хороший урожай.
  • Если 4 июля жара, зима будет холодной.

Что нельзя делать сегодня

  • Начинать новые и важные дела.
  • Принимать поспешные решения.
  • Рубить деревья.
  • Допускать негативные мысли.
  • Отправляться в путешествия.

4 июля именины празднуют: Алексей, Анастасия, Антон, Георгий, Иван, Иона, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан, Юлий, Василина.

Раньше мы писали, когда праздновать Маковея и другие Спасы в 2023 году, и как изменятся даты в новом календаре.

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