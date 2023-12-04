Церковне свято 4 грудня: що заборонено робити на Варварин день та як здійснити свої мрії

Історія свята

Цього дня згадують про великомученицю Варвару, яка належить до лику святих і вважається покровителькою жінок. 4 грудня можна молитися за зцілення і просити у Варвари того, про що мрієте найбільше.

На Варварин день раніше ліпили вареники, займалися рукоділлям. Вважалося, що у вишивку та в'язання вплітатиметься Божественне благословення. Окрім цього, після Варваріного дня починалися сильні морози.

Прикмети дня

Сніг тріщить під ногами - літо буде врожайним

Птах сів на підвіконня - до хорошої новини

Сонце рано встало - весна буде теплою.

Що сьогодні не можна робити

Займатися пранням та іншими домашніми справами (допускається лише готування та миття посуду)

Пити алкоголь

Сваритися, говорити злі слова

Ходити в гості та гуляти ввечері

Ображати жінок - це накличе лихо на усю сім'ю.

Сьогодні день ангела відзначають: Олександр, Олексій, Василь, Дмитро, Іван, Микола, Серафим, Анастасія, Варвара, Катерина, Катаріна, Уляна.

Зцілююча молитва Варварі

Свята Великомученице Варваро! Я згадую сьогодні муки, які Ти перетерпіла за віру в Пресвяту Тройцю й прошу Тебе: молися за мене до Бога-Отця, щоб дав мені сили перемогти різні земські наклони, серце ж і душу піднеси до небесних речей.

Молися до Бога-Сина, щоб за Його ласкою я покинув(-ла) дотеперішню сонливість і лінивство й почав ревно ходити дорогами святого Євангелія.

Моли й Святого Духа, щоб відновив мене, скріпив і освятив.

Свята Великомученице Варваро! Нехай рани Твого святого тіла загоять рани, які моїй душі завдав гріх, а Твоя невинно пролита кров нехай очистить мене.

Через муки й смерть Твою, молю Тебе, свята Великомученице Варваро, не дай мені вмерти без спокути й не прийнявши святі Тайни Тіла й Крові Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.