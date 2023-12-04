Церковный праздник 4 декабря: что запрещено делать на Варварин день и как исполнить свои мечты

4 декабря церковь по новому календарю чтит память святой великомученицы Варвары.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
В этот день вспоминают о великомученице Варваре, которая относится к лику святых и считается покровительницей женщин. 4 декабря можно молиться об исцелении и просить у Варвары того, о чем мечтаете больше всего.
На Варварин день раньше лепили вареники, занимались рукоделием. Считалось, что в вышивку и вязание будет вплетаться Божественное благословение. Помимо этого, после Варвариного дня начинались сильные морозы.
Сегодня день ангела отмечают: Александр, Алексей, Василий, Дмитрий, Иван, Николай, Серафим, Анастасия, Варвара, Екатерина, Катарина, Ульяна.
Святая Великомученице Варвара! Я вспоминаю сегодня мучения, которые Ты претерпела за веру в Пресвятую Троицу и прошу Тебя: помолись за меня к Богу-Отцу, чтобы дал мне силы победить различные земские наклони, сердце и душу поднеси к небесным вещам.
Молись Богу-Сыну, чтобы по его милости я оставил(- а) остроумную сонливость и ленивость и начал(- а) ревностно ходить по дорогам святого Евангелия.
Моли и Святого Духа, чтобы восстановил меня, скрепил и освятил.
Святая Великомученице Варвара! Пусть раны Твоего святого тела исцелят раны, которые моей душе нанес грех, а Твоя невинно пролитая кровь да очистит меня.
Через муки и смерть Твою, молю Тебя, святая Великомученице Варвара, не дай мне умереть без покаяния и не приняв святые Тайны Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
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