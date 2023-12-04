Церковне свято 4 грудня: що заборонено робити на Варварин день та як здійснити свої мрії
4 грудня церква за новим календарем вшановує пам'ять святої великомучениці Варвари.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Історія свята
Цього дня згадують про великомученицю Варвару, яка належить до лику святих і вважається покровителькою жінок. 4 грудня можна молитися за зцілення і просити у Варвари того, про що мрієте найбільше.
На Варварин день раніше ліпили вареники, займалися рукоділлям. Вважалося, що у вишивку та в'язання вплітатиметься Божественне благословення. Окрім цього, після Варваріного дня починалися сильні морози.
Прикмети дня
- Сніг тріщить під ногами - літо буде врожайним
- Птах сів на підвіконня - до хорошої новини
- Сонце рано встало - весна буде теплою.
Що сьогодні не можна робити
- Займатися пранням та іншими домашніми справами (допускається лише готування та миття посуду)
- Пити алкоголь
- Сваритися, говорити злі слова
- Ходити в гості та гуляти ввечері
- Ображати жінок - це накличе лихо на усю сім'ю.
Сьогодні день ангела відзначають: Олександр, Олексій, Василь, Дмитро, Іван, Микола, Серафим, Анастасія, Варвара, Катерина, Катаріна, Уляна.
Зцілююча молитва Варварі
Свята Великомученице Варваро! Я згадую сьогодні муки, які Ти перетерпіла за віру в Пресвяту Тройцю й прошу Тебе: молися за мене до Бога-Отця, щоб дав мені сили перемогти різні земські наклони, серце ж і душу піднеси до небесних речей.
Молися до Бога-Сина, щоб за Його ласкою я покинув(-ла) дотеперішню сонливість і лінивство й почав ревно ходити дорогами святого Євангелія.
Моли й Святого Духа, щоб відновив мене, скріпив і освятив.
Свята Великомученице Варваро! Нехай рани Твого святого тіла загоять рани, які моїй душі завдав гріх, а Твоя невинно пролита кров нехай очистить мене.
Через муки й смерть Твою, молю Тебе, свята Великомученице Варваро, не дай мені вмерти без спокути й не прийнявши святі Тайни Тіла й Крові Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
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