Церковный праздник 4 декабря: что запрещено делать на Варварин день и как исполнить свои мечты

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

В этот день вспоминают о великомученице Варваре, которая относится к лику святых и считается покровительницей женщин. 4 декабря можно молиться об исцелении и просить у Варвары того, о чем мечтаете больше всего.

На Варварин день раньше лепили вареники, занимались рукоделием. Считалось, что в вышивку и вязание будет вплетаться Божественное благословение. Помимо этого, после Варвариного дня начинались сильные морозы.

Приметы дня

Снег трещит под ногами - лето будет урожайным

Птица села на подоконник - к хорошей новости

Солнце рано встало - весна будет теплой.

Что сегодня нельзя делать

Заниматься стиркой и другими домашними делами (допускается лишь готовка и мытье посуды)

Пить алкоголь

Ссориться, говорить злые слова

Ходить в гости и гулять вечером

Обижать женщин - это накличет беду на всю семью.

Сегодня день ангела отмечают: Александр, Алексей, Василий, Дмитрий, Иван, Николай, Серафим, Анастасия, Варвара, Екатерина, Катарина, Ульяна.

Исцеляющая молитва Варваре

Святая Великомученице Варвара! Я вспоминаю сегодня мучения, которые Ты претерпела за веру в Пресвятую Троицу и прошу Тебя: помолись за меня к Богу-Отцу, чтобы дал мне силы победить различные земские наклони, сердце и душу поднеси к небесным вещам.

Молись Богу-Сыну, чтобы по его милости я оставил(- а) остроумную сонливость и ленивость и начал(- а) ревностно ходить по дорогам святого Евангелия.

Моли и Святого Духа, чтобы восстановил меня, скрепил и освятил.

Святая Великомученице Варвара! Пусть раны Твоего святого тела исцелят раны, которые моей душе нанес грех, а Твоя невинно пролитая кровь да очистит меня.

Через муки и смерть Твою, молю Тебя, святая Великомученице Варвара, не дай мне умереть без покаяния и не приняв святые Тайны Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.