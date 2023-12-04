ua en ru
Пн, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Церковный праздник 4 декабря: что запрещено делать на Варварин день и как исполнить свои мечты

Понедельник 04 декабря 2023 06:00
UA EN RU
Церковный праздник 4 декабря: что запрещено делать на Варварин день и как исполнить свои мечты Как молиться Варваре (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

4 декабря церковь по новому календарю чтит память святой великомученицы Варвары.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

В этот день вспоминают о великомученице Варваре, которая относится к лику святых и считается покровительницей женщин. 4 декабря можно молиться об исцелении и просить у Варвары того, о чем мечтаете больше всего.

На Варварин день раньше лепили вареники, занимались рукоделием. Считалось, что в вышивку и вязание будет вплетаться Божественное благословение. Помимо этого, после Варвариного дня начинались сильные морозы.

Приметы дня

  • Снег трещит под ногами - лето будет урожайным
  • Птица села на подоконник - к хорошей новости
  • Солнце рано встало - весна будет теплой.

Что сегодня нельзя делать

  • Заниматься стиркой и другими домашними делами (допускается лишь готовка и мытье посуды)
  • Пить алкоголь
  • Ссориться, говорить злые слова
  • Ходить в гости и гулять вечером
  • Обижать женщин - это накличет беду на всю семью.

Сегодня день ангела отмечают: Александр, Алексей, Василий, Дмитрий, Иван, Николай, Серафим, Анастасия, Варвара, Екатерина, Катарина, Ульяна.

Исцеляющая молитва Варваре

Святая Великомученице Варвара! Я вспоминаю сегодня мучения, которые Ты претерпела за веру в Пресвятую Троицу и прошу Тебя: помолись за меня к Богу-Отцу, чтобы дал мне силы победить различные земские наклони, сердце и душу поднеси к небесным вещам.

Молись Богу-Сыну, чтобы по его милости я оставил(- а) остроумную сонливость и ленивость и начал(- а) ревностно ходить по дорогам святого Евангелия.

Моли и Святого Духа, чтобы восстановил меня, скрепил и освятил.
Святая Великомученице Варвара! Пусть раны Твоего святого тела исцелят раны, которые моей душе нанес грех, а Твоя невинно пролитая кровь да очистит меня.

Через муки и смерть Твою, молю Тебя, святая Великомученице Варвара, не дай мне умереть без покаяния и не приняв святые Тайны Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

Ранее мы рассказывали, когда отмечать главные зимние праздники по новому календарю.

Помимо этого, недавно появился новый церковный календарь на декабрь 2023.

Читайте РБК-Украина в Google News
свята свято в Україні церковный календарь