Церковне свято 4 червня: що треба зробити сьогодні, а що - під забороною

Історія свята

В народі Трійцю ще називають Зелені свята або П'ятидесятниця на честь Святого Духа, адже її завжди святкують на 50-десятий день після Великодня. В Україні Трійця є державним святом.

За Новим Завітом, у день П'ятидесятниці, після піднесення Ісуса на небеса, його учні зібралися разом у верхній кімнаті, щоб молитися і чекати на обіцяне пришестя Святого Духу.

Раптом він зійшов на них у вигляді вогненних язиків і наповнив кожного з присутніх. Саме цей момент символізував початок нової ери християнства і дозволяв учням Ісуса говорити різними мовами, щоб проповідувати Євангеліє всім народам світу.

Після приходу Святого Духа апостол Петро став перед натовпом і проповідував про Христа та його спасіння. У Біблії говориться, що того дня майже три тисячі людей прийняли віру в Христа та хрещення.

Свято встановлене на честь Пресвятої Трійці: Бога Отця, Бога Сина та Святого Духа.

Традиції та звичаї

У народі на Трійцю будинок прикрашають травами - лепехою. Саме тому свято отримало народну назву "Зелені свята". До лепехи можуть додавати свіжоскошену траву - любисток, чебрець, полин.

В цей день заведено відвідувати родичів та друзів, а на стіл потрібно ставити щедре частування.

За кілька днів до Трійці потрібно зробити генеральне прибирання в будинку та позбувалися непотрібних речей. Напередодні свята Трійці завжди батьківська субота, коли віряни поминають покійних родичів.

Що можна робити 4 червня

Потрібно відвідати храм і побувати на богослужінні. Віруючі люди в цей час причащаються;

Надати допомогу всім людям, хто того потребує. Головне, щоб вона йшла від чистого серця;

Можна влаштувати святкове застілля. Традиційно на стіл ставили круглі страви. Господині готували пироги, яєчню, коровай. Вірили, що так гроші і здоров'я можна залучити;

Заведено прикрашати будинок свіжими березовими гілками. Гілки берези ставили біля ікони, біля входу в будинок і обов'язково в вазу.

Чого не можна робити на Трійцю

Заборонено працювати, в тому числі на городі;

Не можна сваритися, ображати інших словами та вчинками;

Не можна на Трійцю вінчатися;

В'язати та шити;

Ходити в ліс та рубати дрова;

Ходити на полювання.

4 червня іменини відзначають власники таких імен: Володимир, Данило, Іван, Макар, Михаїл, Павло, Софія.