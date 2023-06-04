Церковне свято 4 червня: що треба зробити сьогодні, а що - під забороною

4 червня християни східного обряду відзначають День Святої Трійці. Свято вважається одним з найважливіших релігійних свят на рівні з Різдвом та Великоднем.
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В народі Трійцю ще називають Зелені свята або П'ятидесятниця на честь Святого Духа, адже її завжди святкують на 50-десятий день після Великодня. В Україні Трійця є державним святом.
За Новим Завітом, у день П'ятидесятниці, після піднесення Ісуса на небеса, його учні зібралися разом у верхній кімнаті, щоб молитися і чекати на обіцяне пришестя Святого Духу.
Раптом він зійшов на них у вигляді вогненних язиків і наповнив кожного з присутніх. Саме цей момент символізував початок нової ери християнства і дозволяв учням Ісуса говорити різними мовами, щоб проповідувати Євангеліє всім народам світу.
Після приходу Святого Духа апостол Петро став перед натовпом і проповідував про Христа та його спасіння. У Біблії говориться, що того дня майже три тисячі людей прийняли віру в Христа та хрещення.
Свято встановлене на честь Пресвятої Трійці: Бога Отця, Бога Сина та Святого Духа.
У народі на Трійцю будинок прикрашають травами - лепехою. Саме тому свято отримало народну назву "Зелені свята". До лепехи можуть додавати свіжоскошену траву - любисток, чебрець, полин.
В цей день заведено відвідувати родичів та друзів, а на стіл потрібно ставити щедре частування.
За кілька днів до Трійці потрібно зробити генеральне прибирання в будинку та позбувалися непотрібних речей. Напередодні свята Трійці завжди батьківська субота, коли віряни поминають покійних родичів.
4 червня іменини відзначають власники таких імен: Володимир, Данило, Іван, Макар, Михаїл, Павло, Софія.
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