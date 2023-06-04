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Церковне свято 4 червня: що треба зробити сьогодні, а що - під забороною

Що не можна робити на Трійцю (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

4 червня християни східного обряду відзначають День Святої Трійці. Свято вважається одним з найважливіших релігійних свят на рівні з Різдвом та Великоднем.

Що не можна робити, а що можна і потрібно, традиції та всі дні ангела - читайте у матеріалі Styler.

Історія свята

В народі Трійцю ще називають Зелені свята або П'ятидесятниця на честь Святого Духа, адже її завжди святкують на 50-десятий день після Великодня. В Україні Трійця є державним святом.

За Новим Завітом, у день П'ятидесятниці, після піднесення Ісуса на небеса, його учні зібралися разом у верхній кімнаті, щоб молитися і чекати на обіцяне пришестя Святого Духу.

Раптом він зійшов на них у вигляді вогненних язиків і наповнив кожного з присутніх. Саме цей момент символізував початок нової ери християнства і дозволяв учням Ісуса говорити різними мовами, щоб проповідувати Євангеліє всім народам світу.

Після приходу Святого Духа апостол Петро став перед натовпом і проповідував про Христа та його спасіння. У Біблії говориться, що того дня майже три тисячі людей прийняли віру в Христа та хрещення.

Свято встановлене на честь Пресвятої Трійці: Бога Отця, Бога Сина та Святого Духа.

Традиції та звичаї

У народі на Трійцю будинок прикрашають травами - лепехою. Саме тому свято отримало народну назву "Зелені свята". До лепехи можуть додавати свіжоскошену траву - любисток, чебрець, полин.

В цей день заведено відвідувати родичів та друзів, а на стіл потрібно ставити щедре частування.

За кілька днів до Трійці потрібно зробити генеральне прибирання в будинку та позбувалися непотрібних речей. Напередодні свята Трійці завжди батьківська субота, коли віряни поминають покійних родичів.

Що можна робити 4 червня

  • Потрібно відвідати храм і побувати на богослужінні. Віруючі люди в цей час причащаються;
  • Надати допомогу всім людям, хто того потребує. Головне, щоб вона йшла від чистого серця;
  • Можна влаштувати святкове застілля. Традиційно на стіл ставили круглі страви. Господині готували пироги, яєчню, коровай. Вірили, що так гроші і здоров'я можна залучити;
  • Заведено прикрашати будинок свіжими березовими гілками. Гілки берези ставили біля ікони, біля входу в будинок і обов'язково в вазу.

Чого не можна робити на Трійцю

  • Заборонено працювати, в тому числі на городі;
  • Не можна сваритися, ображати інших словами та вчинками;
  • Не можна на Трійцю вінчатися;
  • В'язати та шити;
  • Ходити в ліс та рубати дрова;
  • Ходити на полювання.

4 червня іменини відзначають власники таких імен: Володимир, Данило, Іван, Макар, Михаїл, Павло, Софія.

Раніше ми повідомляли, як правильно зібрати букет на зелені свята.

Читайте більше про головні свята червня 2023 року, а також про те, чи будуть додаткові вихідні для українців.

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