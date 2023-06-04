Церковный праздник 4 июня: что нужно сделать сегодня, а что - под запретом

История праздника

В народе Троицу называют Зеленые праздники или Пятидесятница в честь Святого Духа, ведь ее всегда празднуют на 50-десятый день после Пасхи. В Украине Троица - государственный праздник.

За Новым Заветом, в день Пятидесятницы, после вознесения Иисуса на небеса, его ученики собрались вместе в верхней комнате, чтобы молиться и ждать обещанного пришествия Святого Духа.

Вдруг он взошел на них в виде огненных языков и наполнил каждого из собравшихся. Именно этот момент символизировал начало новой эры христианства и позволял ученикам Иисуса говорить на разных языках, чтобы проповедовать Евангелие всем народам мира.

После прихода Святого Духа апостол Петр предстал перед толпой и проповедовал о Христе и его спасении. В Библии говорится, что в тот день почти три тысячи человек приняли веру во Христа и крещение.

Праздник установлен в честь Пресвятой Троицы: Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа.

Традиции и обычаи

В народе на Троицу дом украшают травами - аиром. Именно поэтому праздник получил народное название "Зеленые праздники". К аиру могут добавлять свежескошенную траву - любисток, чабрец, полынь.

В этот день принято посещать родственников и друзей, а на стол нужно ставить щедрое угощение.

За несколько дней до Троицы нужно сделать генеральную уборку в доме и избавлялись от ненужных вещей. В канун праздника Троицы всегда родительская суббота, когда верующие поминают покойных родственников.

Что можно делать 4 июня

Необходимо посетить храм и побывать на богослужении. Верующие люди в это время причащаются;

Оказать помощь всем людям, кто в этом нуждается. Главное, чтобы она уходила от чистого сердца;

Можно устроить праздничное застолье. Традиционно на стол ставили круглые блюда. Хозяйки готовили пироги, яичницу, каравай. Верили, что деньги и здоровье можно привлечь;

Принято украшать дом свежими березовыми ветвями. Ветви березы ставили у иконы, у входа в дом и обязательно в вазу.

Чего нельзя делать на Троицу

Запрещено работать, в том числе на огороде;

Нельзя ссориться, оскорблять других словами и поступками;

Нельзя на Троицу венчаться;

Вязать и шить;

Ходить в лес и рубить дрова;

Ходить на охоту.

4 июня именины отмечают владельцы таких имен: Владимир, Даниил, Иван, Макар, Михаил, Павел, София.