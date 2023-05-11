Вихідні і головні свята червня 2023: чи будемо додатково відпочивати

У червні 2023 українців чекає багато важливих свят, як релігійних, так і державних. Серед них Трійця і День Конституції, в які зазвичай передбачено додаткові вихідні дні.

Чи буде так цього року, і які важливі дати ми відзначимо - дізнайтеся в матеріалі Styler далі.

Чи буде додатковий вихідний на Трійцю і День Конституції

Цьогоріч Трійцю, або П'ятидесятницю за православним календарем українці відсвяткують 4 червня.

Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю, наступний понеділок за релігійним святом має бути вихідним днем. Так само вихідною мала би бути середа, 28 червня, коли українці відзначать День Конституції.

Однак в країні діє воєнний стан. 2 травня Верховна Рада підтримала продовження положення на 90 діб - до 18 серпня 2023 року. Тому додаткових вихідних у червні на жаль не буде.

Усього у перший місяць літа 30 календарних днів, з них 22 робочих і 8 вихідних днів. Вихідними будуть: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 червня.

Головні свята червня 2023:

1 червня - День захисту дітей.

4 червня - Трійця, День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, Міжнародний дeнь безневинних дітей - жертв агресії, День господарських судів.

5 червня - Всесвітній день довкілля.

6 червня - День журналіста.

8 червня - Всесвітній день океанів.

9 червня - Міжнародний день друзів.

11 червня - День працівників легкої промисловості.

12 червня - День працівників фондового ринку.

14 червня - Всесвітній день донора.

17 червня - Усесвітній день боротьби iз запустинюванням і засухою.

18 червня - День медичного працівника, День дільничного інспектора поліції.

19 червня - День фермера.

20 червня - Всесвітній день біженців.

22 червня - День скорботи тa надання почестей пам'ятi жертв війни в Україні.

23 червня - День державної служби ООН, День державної служби України.

25 червня - Міжнародний день моряка, День митника України.

26 червня - Міжнародний день ООН нa підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби пpоти зловживання наркотиками і їx незаконного обороту.

28 червня - День Конституції України.