Церковне свято 4 березня: що заборонено робити та чому варто пригадати свої сни

4 березня церква за новим календарем вшановує пам'ять Герасима Йорданського.
Що можна і не можна робити, кого вітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Герасим Йорданський народився в багатій родині, але відмовився від грошей та звичайного життя. Він пішов у пустелі, де потім жив багато років. А після цього Герасим заснував монастир, який знаходився біля річки Йордан.
За народними традиціями, цього дня слід пригадати свій сон. Він може виявитися пророцьким та стати реальністю вже за 12 днів.
Окрім цього, наші пращури зустрічали граків - головних провісників весни. Також цього дня треба очистити простір навколо, аби усе зло пішло.
День ангела сьогодні святкують: Яків, Павло, Єгор, Данило, Григорій, Георгій, В'ячеслав, Василь, Олександр, Акакій, Юліана, Уляна.
"Святий Герасиме, молитвами твоїми сподоби нас благодаттю Божою, щоб ми, як і ти, змогли віддати своє серце Христу і присвятити своє життя служінню Богу. Вчи нас духовному подвижництву, стриманості та терпінню, щоб ми здобули спасіння нашої душі. Хай твої молитви будуть з нами, щоб ми завжди були під захистом Божих сил та божественного благословення. Амінь".
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