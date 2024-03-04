Церковне свято 4 березня: що заборонено робити та чому варто пригадати свої сни

Історія свята та традиції цього дня

Герасим Йорданський народився в багатій родині, але відмовився від грошей та звичайного життя. Він пішов у пустелі, де потім жив багато років. А після цього Герасим заснував монастир, який знаходився біля річки Йордан.

За народними традиціями, цього дня слід пригадати свій сон. Він може виявитися пророцьким та стати реальністю вже за 12 днів.

Окрім цього, наші пращури зустрічали граків - головних провісників весни. Також цього дня треба очистити простір навколо, аби усе зло пішло.

Прикмети дня

прилетіли граки - снігу вже не буде

птахи почали вити нові гнізда або повернулися у старі - скоро почнеться тепла весна

зустріти старого знайомого - до гарних новин

почути крик птахів - до дощу.

Що не можна сьогодні робити

заборонено сваритися

не можна витрачати багато грошей, від глобальних покупок краще відмовитися

бажано перенести важливі операції та будь-яке хірургічне втручання.

День ангела сьогодні святкують: Яків, Павло, Єгор, Данило, Григорій, Георгій, В'ячеслав, Василь, Олександр, Акакій, Юліана, Уляна.

Сильна молитва

"Святий Герасиме, молитвами твоїми сподоби нас благодаттю Божою, щоб ми, як і ти, змогли віддати своє серце Христу і присвятити своє життя служінню Богу. Вчи нас духовному подвижництву, стриманості та терпінню, щоб ми здобули спасіння нашої душі. Хай твої молитви будуть з нами, щоб ми завжди були під захистом Божих сил та божественного благословення. Амінь".